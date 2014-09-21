جامعة المنوفية: إنتاج فص كبد صناعى مشروع بحث أولى

قال الدكتور عاطف أبو العزم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بعمل رئيس الجامعة، إنََّه بالإشارة إلى ما تناولته وسائل الإعلام فى الآونة الأخيرة، وما جاء على لسان عميد كلية الإقتصاد المنزلى بشأن نجاح فريق بحثى بالجامعة فى إنتاج فص كبد صناعى.

أوضح «ابو العزم» فى بيان صحفى، أن ما أفاد به الدكتور يوسف الحسانين عضو الفريق البحثى، بأن المشروع هو مشروع بحث أولى ولم يتجاوز حالياً مرحلة التجارب على الحيوانات وذلك بمعمل الوراثة والبيولوجيا الجزيئية بكلية العلوم بالجامعة، ويقوم الفريق العلمى القائم على المشروع بتجميع النتائج وتفسيرها وإعدادها للنشر الدولى والتسجيل بأكاديمية البحث العلمى بالقاهرة وفقاً للإجراءات والقواعد العلمية المتعارف عليها .