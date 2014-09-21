أخبار عاجلة

تغطية خاصة - عضو المجلس المصري للشئون الخارجية: قيمة هذه الزيارة أن كلا منهما يستكشف الأخر -
نائب: قمة السيسي- ترامب فارقة في مصير الشرق الأوسط -
تغطية خاصة - النائبة/ داليا يوسف: أراقب الإعلام الأمريكي وزيارة الرئيس السيسي تاريخية ومحورية -
إيطاليا ترحل 3 أشخاص يشتبه في صلتهم بخلية إرهابية في فينيسيا -
روسيا اليوم: ارتفاع حصيلة ضحايا "انفجار بطرسبورج" لـ64 قتيلا وجريحا -
الشرطة الروسية تبحث عن شخصين يشتبه في تورطهما بـ"تفجير بطرسبرج" -
تغطية خاصة - لواء كمال عامر: نحقق قفزة كبيرة في دعم التعاون الإستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة -
ضبط لحوم وأدوية منتهية الصلاحية في حملة على دور للأيتام بالمنوفية -
بالصور.. ضبط 25 طن سكر قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية -
القبض على عاطلين بحوزتهما 3 كيلو هيروين و120 كلو بانجو بالإسماعيلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

جامعة المنوفية: إنتاج فص كبد صناعى مشروع بحث أولى

Google+ Print
جامعة المنوفية: إنتاج فص كبد صناعى مشروع بحث أولى جامعة المنوفية: إنتاج فص كبد صناعى مشروع بحث أولى

جامعة المنوفية

قال الدكتور عاطف أبو العزم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بعمل رئيس الجامعة، إنََّه بالإشارة إلى ما تناولته وسائل الإعلام فى الآونة الأخيرة، وما جاء على لسان عميد كلية الإقتصاد المنزلى بشأن نجاح فريق بحثى بالجامعة فى إنتاج فص كبد صناعى.

أوضح «ابو العزم» فى بيان صحفى، أن ما أفاد به الدكتور يوسف الحسانين عضو الفريق البحثى، بأن المشروع هو مشروع بحث أولى ولم يتجاوز حالياً مرحلة التجارب على الحيوانات وذلك بمعمل الوراثة والبيولوجيا الجزيئية بكلية العلوم بالجامعة، ويقوم الفريق العلمى القائم على المشروع بتجميع النتائج وتفسيرها وإعدادها للنشر الدولى والتسجيل بأكاديمية البحث العلمى بالقاهرة وفقاً للإجراءات والقواعد العلمية المتعارف عليها .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا