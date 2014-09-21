8 نصائح ذكية تكسبين بها زوجك للأبد

هل ترغبين في تحسين علاقتك بزوجك للأفضل والحفاظ على مشاعر الحب والمودة بينكما؟ لا توجد أنثى لا ترغب في امتلاك قلب وعقل زوجها للأبد، ولكن كيف؟

إليكِ 8 نصائح ذكية:

• لا تطارديه باتصالاتك، فأحيانًا يتعمد الرجل عدم الاتصال ليرى ماذا ستفعلين.

> • إن أظهرت اعتمادك التام عليه، فسيبعده ذلك تمامًا، بينما يحفزه العكس.

> • كوني مستقلة ماديًا قدر الاستطاعة، ولو بعمل يدوي بسيط أو بعمل من المنـزل.

> • كيف تنظرين إلى نفسك؟ تأكدي أنه سينظر النظرة نفسها إليكِ، أنتِ جوهرة ثمينة، انظري لنفسك هكذا وسيسعى هو لاقتنائها.

> • لا تظهري عنادًا في غير موضعه، ولا تتشبثي برأيك ثم تستسلمي إن كان رأيك صوابًا، فالرجل يعرف المرأة التي تستسلم في اللحظة الأخيرة.

> • امنحيه حريته ولا تطارديه، وتأكدي أنكِ إن فعلت فسيسعى هو للتقرب منكِ، وإلا فسيخشى كثيرًا على حريته.

> • يحترم الرجل المرأة التي تتكلم بإيجاز لأنها اللغة التي يستخدمها مع أصدقائه.

> • لا تغيري من نفسك لتكسبي إعجابه، أو لتكوني على قدر معاييره في المرأة، كوني نفسك وتذكري أنه من الأفضل ألا تنالي الإعجاب، على أن يُعجب بك الآخرون لما ليس فيك وذلك نقلًا عن مجلة”نصف الدنيا”.