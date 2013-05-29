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إجراء أول عملية زرع للصمام الأورطى فى مستشفى جامعة بنى سويف

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إجراء أول عملية زرع للصمام الأورطى فى مستشفى جامعة بنى سويف إجراء أول عملية زرع للصمام الأورطى فى مستشفى جامعة بنى سويف

نجح فريق بقسم القلب بمستشفى بنى سويف الجامعى فى سابقة هى الأولى فى جامعة مصرية بإشراف الدكتور علاء عبد الحليم عميد كلية طب جامعة بنى سويف، وبرئاسة الدكتور ياسر عبد الهادى أستاذ القلب بطب بنى سويف، فى إجراء أول عملية زرع للصمام الأورطى عن طريق القسطرة "TAVI"، وهى عبارة عن استبدال الصمام الأورطى عن طريق القسطرة التداخلية كبديل لإجراء جراحة القلب المفتوح فى المرضى ذوى الخطورة الجراحية العالية.

شارك فى إجراء العملية الدكتور ياسر عبد الهادى أستاذ القلب بطب بنى سويف، بالاستعانة بخبير القسطرة التداخلية بسويسرا "مصرى الجنسية" الدكتور أحمد خطاب وبمساعدة فريق طبى من أقسام المستشفى المختلفة، مكون من: الدكتور محمد أحمد أبوسيف مدير عام المستشفى، الدكتور أيمن رفعت قسم جراحة الأوعية الدموية، الدكتور محمد هجرس، الدكتور أحمد الأشقر قسم جراحة القلب والصدر، الدكتور أحمد شعراوى قسم التخدير، الدكتورة ليلى أنور قسم الصدرية.

وأضاف الدكتور ياسر عبد الهادى أن المريضة خرجت من المستشفى فى حالة مستقرة بعد تحسنها وبدون حدوث أى مضاعفات.

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مصر 365