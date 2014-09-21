تأجيل محاكمة وزير الإعلام الأسبق أنس الفقي لجسلة 19 نوفمبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد الشوربجي، عصر اليوم الأحد، محاكمة وزير الإعلام الأسبق أنس الفقي، في قضية اتهامه ورئيس قطاع الأخبار الأسبق بالتلفزيون عبد اللطيف المناوي، بإهدار المال العام بمبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون “ماسبيرو”، لجلسة 19 نوفمبر لاستكمال سماع الشهود.

وذكر شاهد الإثبات الأول، اليوم أمام هيئة المحكمة، أن أنس الفقي، وزير الإعلام الأسبق، قرَّب أهل الثقة وأبعد أهل الكفاءة، في العقود التي أبرمها باسم اتحاد الإذاعة والتلفزيون على العديد من المسلسلات والمشاريع الإعلامية، مما أدى لاستشراء الفساد.

ووجه الشاهد اتهامه، إلى الفقي بالفشل المؤسسي الممنهج بالوزارة، والذي انعكس على قيمة ما يقدمه التليفزيون المصري من مواد، أدت إلى عزوف المشاهدين عنه، بالإضافة إلى ولاء المتهم للإعلام الخاص على حساب إعلام الدولة.