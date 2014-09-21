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الخارجية الأمريكية ترحب بإتفاق تشكيل حكومة وحدة وطنية في أفغانستان

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الخارجية الأمريكية ترحب بإتفاق تشكيل حكومة وحدة وطنية في أفغانستان الخارجية الأمريكية ترحب بإتفاق تشكيل حكومة وحدة وطنية في أفغانستان

جون كيرى

رحبت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، باتفاق مرشحي الرئاسة في أفغانستان أشرف عبد الغني وعبد الله عبد الله على تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في بيان صدر اليوم، “إن الرجلين وضعا مصلحة الشعب الأفغاني في المقام الأول وعملا على ضمان أن أول تحول ديمقراطي سلمي في تاريخ البلاد يبدأ من خلال تحقيق الوحدة الوطنية، مؤكدا أن الولايات المتحدة تعلم جيدا أن الطريق إلى الديمقراطية يثير للنزاعات والتحديات، وأن الديمقراطية لا تتحقق بين عشية وضحاها”.

وأشار وزيرالخارجية، إلى أن أفغانستان أمامها فرص هائلة لتصبح أقوى خلال الأيام القادمة، مضيفًا أن الانتخابات ليست غاية في حد ذاتها وإنما هي مجرد البداية، حيث يمضي الشعب الأفغاني نحو تحقيق أجندة إصلاحية وتحسين العملية الانتخابية، مشددا على إصرار الولايات المتحدة على دعم نجاح عملية التحول الديمقراطي في أفغانستان.

أ ش أ

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