درة ترد على شائعة زواجها السرى من المطرب هانى عادل غدا فى برنامج الحكم

تتحدّث الممثلة التونسية درّة، عن شائعات زواجها سرا من الملحن والمطرب هانى عادل،وذلك خلال حوارها مع الإعلامية وفاء الكيلانى فى برنامج “الحُكْم” ،والمقرر إذاعته فى العاشرة مسائا غدا ألأثنين 22سبتمبرعلى”MBC مصر”.

وتكشف درّة الأسباب التي دفعتها إلى فسخ خطوبتها من رجل الأعمال التونسى قيس مختار، كما تؤكّد على تمسّكها بالزواج حسب التقاليد والقوانين التونسية، وإن استقرّت في مصر منذ سنوات.

وتعلّق ايضا على الهامش الذي تسمح به لجمهورها التدخّل في خصوصياتها، وتتحدّث عن أسباب تردّدها في اتخاذ بعض القرارات في حياتها، وترد ذلك إلى انفصال والديْها من جهة، وسعياً منها وراء البحث عن الأفضل، من جهة أخرى.

وتقوم درة بتقييم أدائها في مسلسل “صديق العمر”، ومدى صواب أو خطأ موافقتها على العمل، وهل تلوم نفسها على موافقتها على القيام بدور الفنانة الراحلة برلنتي عبد الحميد؟ .

وترد درة على سؤال “وفاء ” حول من هي الأقوى والأنجح أداء والأكثر إقناعاً في شخصيتها في مسلسل “سجن النسا”، وعما إذا كانت تفضّل اختيار أحد الدوريْن اللذيْن أدتهما نيللي كريم وروبي، بدلاً من دورها. كما تعلّق على ما أُثير في الصحافة بأن العمل لا يتناسب مع طبيعة شهر رمضان، خصوصاً أنه يطرح موضوعاً حساساً يتعلّق بحياة “بنات الليل”. وتتعرّف درّة خلال الحلقة إلى رأي النقّاد والمشاهدين في أدائها لدوريْها في مسلسليْ “سجن النسا” و”صديق العمر”.

كما تكشف عن مصير مشروع المسلسل المقرر تقديمه عن حياة المطربة الراحلة “وردة الجزائرية”، وتكتشف رأي الجمهور فيما إذا كانت مناسبة لأداء الشخصية.

كما تكشف أسباب اعتذارها عن الدور الذي جسّدته كنده علوش في مسلسل “عد تنازلي”، وما إذا كانت نادمة على هذا الاعتذار. وتُجيب درّة عمّا إذا كان اعتذارها عن أحد الأدوار الرئيسية في مسلسل “دكتور أمراض نسا”، سببه أنها لا ترغب في مجاملة صديقها النجم مصطفى شعبان على حساب تاريخها الفني ثانية. أخيراً، توضح درّة طبيعة علاقتها مع هند صبري، وتُجيب عمّا ينشر دوماً في الصحافة عن غيرة فنية بين النجمات العربية عموماً، والتونسيات خصوصاً، في القاهرة… كما تتحدّث عن الفن والسياسة في بلدها وفي مصر.