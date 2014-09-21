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حديقة حيوان تحرق قرون وحيد القرن

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حديقة حيوان تحرق قرون وحيد القرن حديقة حيوان تحرق قرون وحيد القرن

الطلب تزايد على قرون وحيد القرن فى أسيا

أحرقت حديقة حيوان في التشيك نحو 60 كيلوجراما من قرون حيوان وحيد القرن الأحد في إطار حملة دولية لتسليط الضوء على أزمة فصيل يواجه خطر الانقراض بسبب الصيادين.

ويتزايد الطلب على قرون وحيد القرن في عدة مناطق من قارة آسيا حيث يتم استخدامه كمكون في الطب التقليدي، كما يستخدم أيضا كمحفز جنسي وكرمز للقوة من قبل حديثي الثراء.

وأصبحت التشيك محطة توقف أساسية لتهريب قرون وحيد القرن في السنوات الأخيرة. وفي العام الماضي صادرت السلطات التشيكية 24 قرنا بقيمة خمسة ملايين دولار، واتهمت 16 يشتبه في أنهم أعضاء في عصابة دولية بتهريب قرون وحيد القرن إلى آسيا.

ونظمت حديقة حيوان دفور كرالوف على بعد نحو 150 كيلومترا شمال شرقي براج عملية الحرق  حسبما ذكرت صحفية “سكاى” الالكترونية عشية اليوم العالمي لوحيد القرن يوم 22سبتمبر.

وأعلن الحدث الدولي للمرة الأولى في 2010 في جنوب أفريقيا موطن أكبر عدد ناج من حيوان وحيد القرن.

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