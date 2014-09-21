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ضبط شخصين بتهمة سرقة قضبان السكك الحديدية بالمنيا

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ضبط شخصين بتهمة سرقة قضبان السكك الحديدية بالمنيا ضبط شخصين بتهمة سرقة قضبان السكك الحديدية بالمنيا

أرشيفية

تمكنت مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد المنيا, من ضبط وليد-ر- ح 19 سنة عامل زراعى, ومقيم بمحافظة أسيوط، إثناء تواجده داخل القطار رقم 157 الأقصر – الإسكندرية، عقب وصوله لمحطة سكك حديد المنيا وبحوزته 4 فرد خرطوش عيار 16مم محلى الصنع ، وبمواجهته إعترف بحيازته للأسلحة النارية المضبوطة بقصد الإتجار .

كما تلقي مأمور قسم شرطة ملوي بلاغاً، بقيام مجهول بفك وسرقة مهمات مصلحية خاصة بهيئة السكة الحديد عبارة عن، كلبسات خاصة بربط الفلنكات بالقضبان من على شريط السكة الحديد بالخط الطالع القاهرة- أسوان، ما بين محطتى الروضة وملوي, وتم ضبط عمرو- م- و 16 سنة، عاطل، وعربة كارو محمل عليها 165 كلبسة.

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