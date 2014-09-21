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صوفيا لورين تحتفل بعيد ميلادها الـ 80

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صوفيا لورين تحتفل بعيد ميلادها الـ 80 صوفيا لورين تحتفل بعيد ميلادها الـ 80

صوفيا لورين تحتفل بعيد ميلادها الـ 80

أحتفلت ايقونة الإغراء في السينما العالمية صوفيا لورين يوم 20 سبتمبر أيلول بعيد ميلادها الـ 80 في المكسيك التي وصلت إليها للمشاركة في افتتاح معرض أقيم على شرفها.

وحضرت الفنانة إلى مكسيكو بصحبة إبنها وأحد أغنى الرجال في العالم كارلوس سليم آلو.
> وأتيحت لضيوف المعرض فرصة للاطلاع على أفخم وأثمن أزياء النجمة، إضافة إلى جوائزها المعروفة، بما فيها “جائزة “أوسكار” السينمائية وجائزة أفضل ممثلة في مهرجان كان السينمائي.
> وتقول صوفيا  حسبما ذكرت صحفية “روسيا اليوم” الالكترونية إنها لا تخاف من مرور الأعوام، وإنها تجد نفسها متصالحة مع عقلها وقلبها دائما حتى بعد دخولها مرحلة الشيخوخة، وتشير إلى أن قلبها وعقلها يجعلانها في “شباب دائم”. وعن جمالها واحتفاظها ببشرة براقة أكدت لورين أنها تستخدم زيت الزيتون والملح لتنظيف بشرتها، وتتبع حمية غذائية وتمارس تمارين رياضية بشكل منتظم، إضافة إلى المشي لمدة ساعة يوميا.
> يذكر أن لورين شاركت في تصوير ما يزيد عن 100 فيلم. ومن أهمها “تشوتشارا” و”الزواج بطريقة إيطالية” و “امرأتان” وغيرها.

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