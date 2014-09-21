مكياجك باللون الأحمر الناري لليلة رومنسية

هل بدأت تشعرين بالملل من مظهرك داخل المنزل وتريدين التجديد من إطلالتك المعتادة؟ لم لا تستخدمي اللون الأحمر الناري في مكياجك لليلة رومانسية وهادئة مع شريك حياتك؟

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لا تقلقي فالخطوات بسيطة، كل ما عليك فعله هو الحصول على اللون الأحمر الناري مع اتباع هذه الخطوات السريعة، فسواد عينيك سيكون غاية في الجاذبية مع اللون الأحمر الناري:

1.نظفي بشرتك باستخدام الغسول، ثم أتبعيه بطبقة من مرطب الوجه الخاص بك.

2.قومي بتأسيس بشرتك جيداً باستخدام كريم الأساس الخاص بك، ولا تنسي الكونسيلر لإخفاء الهالات السوداء.

3.ابدئي بتأسيس جفنك باستخدام اللون اللحمي الفاتح على كامل جفنك بداية من منطقة الحاجب وحتى خط الرموش.

4.ضعي القليل من الظل الأحمر الناري القوي على جفنك العلوي.

5.ضعي طبقة أخرى من الظلال باللون الأزرق اللامع على أطراف اللون الأحمر واسحبيه إلى زاوية العين الخارجية ليضيف اللون الأزرق أبعاداً دخانية ساحرة إلى عينيك.

6.ولمزيد من السحر قومي بإضافة لمسة من الظلال باللون البرونزي اللامع بمحاذاة الرموش عند مدمع العين.

7.اهتمي برسم جفونك العلوية والسفلية باستخدام الآي لاينر، ثم أضيفي طبقة أخرى من الكحل داخل عينيك.

8.استخدمي الماسكارا السوداء أو الزرقاء على رموشك، ولا تنسي ملء فراغات حاجبيك بقلم الكحل.

9.ضعي طبقة خفيفة من أحمر الخدود باللون اللحمي، ثم ارسمي شفتيك باللون الأحمر.

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