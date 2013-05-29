ننفرد بنشر نتيجة الشهادة الابتدائية بكفر الشيخ

أكد محمد سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن المهندس سعد الحسينى محافظ كفر الشيخ اعتمد نتيجة الشهادة الابتدائية بمحافظة كفر الشيخ وبلغت نسبة النجاح 74%، تقدم 54010 طالباً تغيب منهم 2823 طالباً وحضر الامتحان 51185 طالباً، نجح منهم 38129 طالباً بنسبة نجاح 74%.

حصل 11 تلميذاً على الدرجة النهائية وهى 300، وهم: هناء حمدى محمد زكريا بطاح "مدرسة الحيطة، إدارة دسوق التعليمية"، وآلاء لطفى عبدالسميع أحمد على "مدرسة تجريبية المعلمات، إدارة كفر الشيخ التعليمية"، وإيمان إبراهيم يوسف جاويش "مدرسة الشهيد مقلد، إدارة دسوق التعليمية"، ومنار معوض مصطفى الدسياوى "مدرسة المنشلين إدارة قلين التعليمية"، وأميرة خالد محمد محمد أبوشبانة "مدرسة الصافية ج إدارة دسوق التعليمية"، إيمان أيمن محمد عبد اللطيف البنا "مدرسة الشهيد مقلد، إدارة دسوق التعليمية"، إسلام أيمن صابر السيد عبده "مدرسة أبو موسى الأشعرى بإدارة دسوق التعليمية"، وسارة فايز عطية محمد عبد العزيز "مدرسة سيدى سالم، إدارة سيدى سالم التعليمية"، وعبير عصام إبراهيم على منصور "مدرسة دسوق للغات، إدارة دسوق التعليمية"، وأحمد أيمن أحمد صبحى المارية "مدرسة اللغات التجريبية، إدارة كفر الشيخ التعليمية"، ورنا على سعيد على حرفوش "مدرسة البكاتوش، إدارة قلين التعليمية".

واستحوذت إدارة دسوق التعليمية على 6 مراكز من بين الـ11 الحاصلين على الدرجة النهائية، بينما احتلت إدارة بيلا التعليمية المركز الأول فى نسبة النجاح وقلين المركز الثانى ودسوق المركز الثالث وكفر الشيخ المركز الرابع وفوه المركز الخامس والحامول السادس والرياض السابع ومطوبس الثامن وبلطيم التاسع وسيدى سالم العاشر.

جدير بالذكر أن الشهادة الابتدائية هذا العام هى آخر شهادة ابتدائية، حيث ألغى الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم نظام الشهادة الابتدائية الذى أعتبره وهماً كبيراً كان يعيش فيه الشعب المصرى.