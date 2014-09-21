كوكيز مربعات بقطع الشوكولاتة

كوكيز الشوكولاتة من أكثر الوصفات رغبة من الصغار والكبار على حد سواء. يمكنك تقديمه إلى جانب كوب من الحليب لأطفالك و إلى جانب فنجان من القهوة لصديقاتك

تقدم الطاهية عبير جعفر وصفة سهلة ومميزة من كوكيز الشوكولاتة بشكل مربعات

المقادير

2 أصبع زبدة غير مملحة (100غم للأصبع)

كوب و ربع سكر أبيض

2 كوب سكر بني

4 بيض

6 كوب طحين

1 ملعقة صغيرة ملح

2 ملعقة صغيرة بكبنغ باودر

2 ملعقة صغيرة بكينغ صودا

2 ملعقة كبيرة فانيليا

3 كوب من قطع الشوكولاتة

طريقة التحضير:

1. نخلط الزبدة مع السكر الأبيض و البني ثم نضيف البيض ونخفق جيدا ثم نضيف الفانيلا

2. نخلط المكونات الجافة ونضيفها على خليط الزبدة والسكر والبيض

3. نضيف قطع الشوكولاتة

4. يوضع ورق زبدة في الصينيه ويصب خليط الكوكيز فوقه

5. نشغل الفرن على حرارة 180 ويخبز الكوكيز المدة 15 دقيقة حتى يصبح لونه ذهبي

6. دعيه يبرد ثم قطّعيه

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