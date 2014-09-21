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سلطة السبانخ بالزيت لرجيم صحي

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سلطة السبانخ بالزيت لرجيم صحي سلطة السبانخ بالزيت لرجيم صحي

الأحد 21-09-2014 10:48

أثناء اتباعنا للحمية الغذائية نحتاج إلى أطباق مشبعة وشهية وقليلة السعرات الحرارية في الوقت ذاته، لذلك تقدم إلينا الطاهية منال عبيدة وصفة سلطة السبانخ اللذيذة والمناسبة لوجبات الرجيم ...جربيها واستمتعي بها 

المقادير:

3 كوب من اوراق السبانخ مغسولة ومفرومة خشن

بصلة صغيرة مفرومة ناعم

4 حبات ثوم مهروس

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

عصير ليمون للوجه

 طريقة التحضير:

1.    يقلب البصل بزيت الزيتون ليذبل ثم يضاف الثوم والسبانخ وترش بالملح وتغطى لتذبل وتنضج وستقل كيتة السبانخ بشكل ملحوظ

2.    يرفع الغطاء ويترك لينشف ماؤه قليلا

3.    يقدم مع عصرة ليمون على الوجة وتقدم باردة كسلطة 

 

 

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