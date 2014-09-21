أخبار عاجلة

تغطية خاصة - عضو المجلس المصري للشئون الخارجية: قيمة هذه الزيارة أن كلا منهما يستكشف الأخر -
نائب: قمة السيسي- ترامب فارقة في مصير الشرق الأوسط -
تغطية خاصة - النائبة/ داليا يوسف: أراقب الإعلام الأمريكي وزيارة الرئيس السيسي تاريخية ومحورية -
إيطاليا ترحل 3 أشخاص يشتبه في صلتهم بخلية إرهابية في فينيسيا -
روسيا اليوم: ارتفاع حصيلة ضحايا "انفجار بطرسبورج" لـ64 قتيلا وجريحا -
الشرطة الروسية تبحث عن شخصين يشتبه في تورطهما بـ"تفجير بطرسبرج" -
تغطية خاصة - لواء كمال عامر: نحقق قفزة كبيرة في دعم التعاون الإستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة -
ضبط لحوم وأدوية منتهية الصلاحية في حملة على دور للأيتام بالمنوفية -
بالصور.. ضبط 25 طن سكر قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية -
القبض على عاطلين بحوزتهما 3 كيلو هيروين و120 كلو بانجو بالإسماعيلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. سيدتي

بالصور كرات الكفتة مع الأرز خطوة بخطوة

Google+ Print
بالصور كرات الكفتة مع الأرز خطوة بخطوة بالصور كرات الكفتة مع الأرز خطوة بخطوة

الأحد 21-09-2014 10:54

اخترنا لك وصفة كرات الكفتة مع الأرز المبتكرة والمناسبة للعزومات 

حضرت الوصفة الطاهية إيناس عاهد خطوة بخطوة وبالصور

 

المقادير :-

1 كيلو لحمة كفتة مفرومة مع بصل وبقدونس

3 كوب أرز بسمتي مسلوق بماء مملح

 3 ملعقة كبيرة لوز

2 ملعقة كبيرة صنوبر

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي

 3 حبات بندورة مفرومة

 1 بصلة مفرومة ناعم

2 سن ثوم مهروس

1/4 ملعقة صغيرة ملح

 1/4 ملعقة صغيرة هيل

1/4 ملعقة صغيرة قرفه

1/4 ملعقة صغيرة بهار مشكل  

2 معلقة كبيرة صلصة بندورة  

 

طريقة التحضير:

1. نخلط الكفتة مع الملح والبهارات

2. نشكل كرات من الكفتة وتقلى بزيت لتستوي 

3.لتحضير صوص البندورة:  نضع ملعقتين زيت بمقلاة ونضيف البصلة والبندورة والبهارت وتترك لتتسبك

4.نضيف كرات اللحمة المقلية إلى صوص البندورة وتترك قليلا على النار

5. نضيف الأرز المسلوق مسبقا ويترك 10 دقائق على النار

6. نسكب الأرز والكفتة بطبق التقديم ويزين بالبقدونس واللوز والصنوبر المحمص ويقدم    

 

لا تفوّتوا أبداً متابعة تطبيق "سيدتي" لأنه دليلكم الوحيد في الطبخ والمطبخ وحمليه الآن مجاناً على هذا الرابط

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي