بالصور كرات الكفتة مع الأرز خطوة بخطوة

اخترنا لك وصفة كرات الكفتة مع الأرز المبتكرة والمناسبة للعزومات

حضرت الوصفة الطاهية إيناس عاهد خطوة بخطوة وبالصور

المقادير :-

1 كيلو لحمة كفتة مفرومة مع بصل وبقدونس

3 كوب أرز بسمتي مسلوق بماء مملح

3 ملعقة كبيرة لوز

2 ملعقة كبيرة صنوبر

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي

3 حبات بندورة مفرومة

1 بصلة مفرومة ناعم

2 سن ثوم مهروس

1/4 ملعقة صغيرة ملح

1/4 ملعقة صغيرة هيل

1/4 ملعقة صغيرة قرفه

1/4 ملعقة صغيرة بهار مشكل

2 معلقة كبيرة صلصة بندورة

طريقة التحضير:

1. نخلط الكفتة مع الملح والبهارات

2. نشكل كرات من الكفتة وتقلى بزيت لتستوي

3.لتحضير صوص البندورة: نضع ملعقتين زيت بمقلاة ونضيف البصلة والبندورة والبهارت وتترك لتتسبك

4.نضيف كرات اللحمة المقلية إلى صوص البندورة وتترك قليلا على النار

5. نضيف الأرز المسلوق مسبقا ويترك 10 دقائق على النار

6. نسكب الأرز والكفتة بطبق التقديم ويزين بالبقدونس واللوز والصنوبر المحمص ويقدم

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