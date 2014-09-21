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أكواب التورتيلا مع قطع الدجاج

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أكواب التورتيلا مع قطع الدجاج أكواب التورتيلا مع قطع الدجاج

الأحد 21-09-2014 11:22

تقدم الطاهية المتميزة منال عبيدة وصفة مبتكرة لمقبلات مميزة وهي أكواب التورتيلا مع قطع الدجاج

المقادير:

عبوة خبز تورتيلا

3 ملعقة كبيرة زيت للقلي

3 صدر دجاج مقطع

علبة فطر

1/2 ملعقة صغيرة ملح

1/2 ملعقة صغيرة بهار مشكل

1 حبة فلفل أخضر أو ملون

بصلة مفرومة ناعم

2 سن ثوم مهروس

1علبة قيمر (قشطة)

3 ملعقة كبيرة جبنه سائله

جبنة شيدر مبشورة للتزيين
 

طريقة التحضير:

1. نضع زيت في مقلاة بكمية جيدة وعندما يسخن الزيت نضع الخبز وعليه مرطبان ونضغط على الخبز حتى يأخذ شكل كوب ونحمره ثم يوضع جانبا

2. نقلي الدجاج بمقلاة ثانية مع البصل والثوم والفلفل والبهارات ثم نضيف القيمر والجبنة السائلة  وتترك لدقائق

3. نحشو أكواب خبز التورتيلا المعدة سابقا بحشوة الدجاج و نضيف عليها البصل الأخضر وجبنة الشيدر

 

 

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