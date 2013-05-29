البرنس: وصول 20 عربة نظافة جديدة للإسكندرية

وصلت مساء اليوم 20 عربة نظافة جديدة للمحافظة وذلك ضمن المنحة التركية لمصر، والتى تتضمن توريد 150 عربة نظافة حديثة ومتطورة لجمع القمامة لتعمل فى محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية.

وقال الدكتور حسن البرنس، نائب محافظ الإسكندرية، إن توريد هذه العربات يأتى فى إطار العقد الموقع بين وزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة التركية، وذلك فى إطار جهود الحكومة للتعامل الجاد مع مشكلة القمامة، لافتًا إلى أن الوزارة تسعى للاستفادة من التجربة التركية فى إدارة النفايات بالمحافظات وفق المعايير الوطنية والدولية.

وأضاف البرنس أنه سيتم تدريب السائقين والعاملين على هذه العربات بالتنسيق مع الجانب التركى حتى تعمل بكفاءة تامة تحت إشراف المحافظة.