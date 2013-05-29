محافظ شمال سيناء: تشكيل وفد من القبائل بخصوص أراضى ترعة السلام

أعلن اللواء سيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء عن تشكيل وفد من قبائل وعائلات منطقة بئر العبد للقاء المسئولين لمناقشة أسلوب توزيع أراضى ترعة السلام فى زمام المنطقة.

جاء ذلك فى لقاء المحافظ أمس الثلاثاء، مع مشايخ وعواقل القبائل وممثلى العائلات بمركز بئر العبد، والذى أقيم بديوان أولاد موسى بقرية رابعة بحضور اللواء مدحت صالح السكرتير العام المساعد للمحافظة، اللواء خليل العجوز رئيس مركز ومدينة بئر العبد، المهندس عاطف عبيد مطر وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، ولفيف من القيادات السياسية والشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وأضاف المحافظ أنه سيرافق الوفد فى لقاء رئيس هيئة التنمية الزراعية، لعرض وجهة نظر القبائل والعائلات فى توزيع أراضى ترعة السلام وملاحظاتهم على ذلك من أجل النهوض بالتنمية الزراعية وتشجيع الاستقرار فى المنطقة، ثم يلتقى الوفد بوزير الزراعة ورئيس الوزراء لنفس الهدف ومراعاة صالح أبناء سيناء فى توزيع أراضى ترعة السلام.

وأشار المحافظ إلى اهتمام جميع أجهزة الدولة بتنمية وتعمير سيناء واستكمال المآخذ على زمام ترعة السلام وتوصيل المرافق اللازمة لبدء توزيع الأراضى وزراعتها، ودعم التنمية فى باقى المجالات على أرض المحافظة.