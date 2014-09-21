بدء ملتقى طلاب الجامعات تحت شعارخالية من الإرهاب والتعصب الفكري بالمنوفية

افتتحت جامعة المنوفية الملتقى القومى الأول لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية بعنوان ” جامعات مصرية خالية من الارهاب والتعصب الفكري “، بمشاركة 18 جامعة مصرية قبل بدأ العام الدراسى الجديد للجامعات 11 اكتوبر الجارى لنبذ العنف والتطرف والبعد عن السياسات الهدامة داخل جامعات مصر.

شارك فى إفتتاح الملتقى الدكتور محمد صبحي حسانين نائباً عن وزير التعليم العالى والدكتور مصطفى عبدالحليم مستشار وزير التعليم العلى للانشطة الطلابية والدكتور عرفة سلامة سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات والدكتور معوض محمد الخولي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

بدأ الملتقى بطابور العرض ورفع إعلام الجامعات ولافتات مكتوب عليها الجامعات المشاركة ثم السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية وسط فرحة من الطلاب المشاركين.

وفي كلمته ابدى الدكتور معوض الخولى نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب بجامعة المنوفية ترحبيه بالسادة الضيوف ورواد الوفود المشاركة والسادة مدير عموم رعاية الشباب بالجامعات وطلاب الجامعات المصرية المشاركة في الملتقى.

وعبر الخولى عن سعادته بافتتاح مركز اعداد القادة بجامعة المنوفية ليصبح هذا المركز هو الأول من نوعه على مستوى الجامعات والمعاهد المصرية تماشيا مع السياسة العامة للدولة للاهتمام بطلاب الجامعات والمعاهد المصرية , وذلك لتوعية الطلاب على كافه المستويات (السياسية – الاقتصادية – الثقافية – والدينية – الاجتماعية ) ليصبحوا قادة قادرين على قيادة الجامعة حاليا وقيادة الأمة في المستقبل القريب فالهزيمة العسكرية في أي امة من الأمم يسبقها دائماً هزيمة معرفية وهزيمة معنوية.

وأكد على انه كان من الضروري انشاء هذا المركز في تلك المرحلة الحاسمة في تاريخ الوطن بعد ثورتين عظيمتين , ثورة قامت على الفساد وأخرى قامت على الاستبداد في عامين ونصف فقط.

واوضح الخولى على اهمية دور المركز فى تنمية الحوار الوطنى حول القضايا الحقيقية المستمدة من الحياة المصرية والاقليمية والدولية , ودوره ايضا من خلال برامجة القائمة على شعار حرية الفكر في اطار المحافظة على سلامة الوطن ووحده شعبه وعدم تقسيم أراضيه.

وأشاد الدكتور محمد صبحى حسانين بدور جامعة المنوفية فى تبنيها لفكرة نبذ العنف بالجامعات واثنى على مركز اعداد القادة بجامعة المنوفية ودوره في توعيه طلاب الجامعات في شتى المجالات , ونقل تحية الدكتور سيد عبد الخالق وزير التعليم العالي للوفود المشاركة.

كما منح الدكتور معوض الخولي، نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون الطلاب، الدكتور محمد صبحي حسانين درع جامعة المنوفية لدوره الرائد في تطوير التعليم , وكذلك منح كلا من الدكتور مصطفى عبدالحليم والدكتور عرفة سلامة درع الجامعة لدورهم فى دعم الانشطة الطلابية بالجامعات.