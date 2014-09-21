نصائح لنجاح الريجيم

يلاحظ الكثير ممن يقومون بعمليات الحمية الغذائية بعد مرور فترة استنزف فيها جسمهم قدرته وطاقته أن وزنهم لم يتأثر كثيرًا بهذه العملية المرهقة مما يتسبب في في تسرب الإحباط والرجوع عن هذه العملية وتناول الطعام بشكل أكبر مما سبق فيزيد وزنهم مرة أخرى وبصورة أكبر، عادة ما يكون سبب نقصان الوزن بهذا الشكل أثناء القيام بعمليات الحمية الغذائية ناتج عن عدم تخلي الشخص عن العادات الغذائية الخاطئة التي يقوم بها. ولكي تتخلصي من الوزن الزائد لتحصلي على قوام مثالي وقبل أن تقومي باتباع أحد أنظمة الحمية الغذائية عليك بقراءة الروشتة الغذائية التي تقدمها لكِ مجلة حياتك في هذه المقالة لتحصلي على ما تحلمين به من رشاقة.

اللحوم

قبل البدء في عملية الحمية الغذائية عليكِ بمعرفة أن اللحوم والأغذية التي تحتوي على كمية من الدهون الحياونية لا تساعد في حرق السعرات الحرارية والتخلص من الدهون المتراكمة في الجسم، لذلك قومي بالتخلي عن تناولها بشكل كبير وتناوليها على فترات طويلة مسلوقة كانت أو مشويه للتأكدي من خلوها من نسبة الدهون الكبيرة التي تحتويها، وحافظي على تناول الأسماك ثلاث مرات أسبوعيًا، كما عليك أن تعتمدي على لحوم الدجاج منزوعة الجلد.

الخضراوات والفاكهة

لهذه النباتات تأثير كبير في تخليص جسمك من الدهون المتراكمة فيه، وذلك لأنها لا تحتوي على دهون وتحتوي على سكر طبيعي يعمل على إمداد الجسم بالطاقة التي يحتاجها فقط ويسهل عن طريق القليل من الحركة أن تحرقي هذه الطاقة، كما ينصح خبراء التغذية بناء على تجارب علمية أن تناول ثمرة من الفاكهة قبل التناول الوجبة الرئيسية بنصف ساعة يساعد على الشعور بالشبع مما يعني التقليل من كمية الطعام التي يتانولها متبع هذا النظام في وجبته الرئيسية.

المياه

أثناء قيامك بعملية الحمية الغذائية احرصي على تناول 6 أكواب من المياه على الأقل يوميًا فلها تأثير ناجح جدًا في غسل المعدة وتنظيفها كما تعطي إحساسًا بالشبع، لذلك ينصح عند الشعور بالجوع الخفيف أن تتناولي كوبًا من المياه ليخفف عنك هذا الشعور حتى تتناولي وجبتك الرئيسية.

اليوم الحر

بعد الانتهاء من أسبوع قاس لإضاعة الكثير من الوزن الزائد يتوجب عليكِ أن تترتاحي يومًا من ما اعتدتِ عليه من نظام غذائي وتتناولي ما تحبيه، لكن احذري فهذا اليوم الحر قد يتسبب في اكسابك ما فقدتيه طوال الأسبوع عن طريق إهمالك لكميات الأكل ومواعيدها غير المنظمة.

الرياضة

ممارسة بعض التمارين الرياضية البسيطة التي يمكنك ممارستها في المنزل والمعروفة بتمارين السويدي تخلصك من الدهون المتراكمة في الجسم، كما تعد رياضة المشي سببًا رائعًا لنقصان الوزن فالمشي السريع لمده نصف ساعه يخلصك من 200 سعرة حرارية.

المشروبات الغازية

امتنعي عند قيامك باتباع نظام حمية غذائية معين عن تناول المشروبات الغازية حتى ولو كانت مخصصة لنظامك الغذائية فبعيدًا عن تأثيرها في زيادة الوزن لما تحتويه من سكريات فهي تؤدي إلى عسر هضم كالشاي والقهوة والمخللات، لذلك قومي باستبدال هذه المشروبات بعصائر الفاكهة الطبيعية الغير محلاة والتي تفضلينها.