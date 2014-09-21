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علماء: أول المستوطنات البشرية في المدار حول الأرض ستنشأ في مطلع القرن القادم

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علماء: أول المستوطنات البشرية في المدار حول الأرض ستنشأ في مطلع القرن القادم علماء: أول المستوطنات البشرية في المدار حول الأرض ستنشأ في مطلع القرن القادم

مستوطنات بشرية في الفضاء

أفاد مركز “إيمز” للبحوث العلمية بأن البشر سيستوطنون بعد 100 عام المدار حول الأرض ليعيشوا هناك ويشكلوا مستوطنات. وستسير تلك المستوطنات في المدار كما تسير الاقمار الصناعية.

وقال أحد الباحثين في المركز آل غلوبوس حسبما ذكرت صحفية “روسيا اليوم” الالكترونية إن الناس سيعيشون بالفعل في المدار الفضائي القريب للارض بعد أن ينشؤوا مستوطنات ضخمة هناك ، ولن يهبطوا على الأرض إلا لقضاء اجازات او حوائج.

يذكر أن وكالة “ناسا” الأمريكية تقيم كل سنة مسابقات تهدف إلى تصميم أفضل نموذج لبيت الإنسان الفضائي. وتوصل العلماء إلى استنتاج مفاده بأن أفضل شكل لتلك المستوطنات هو شكل الكرة التي تنعدم الجاذبية في وسطها. أما سطوحها فستتهيأ عليها بيئة مناسبة لحياة الإنسان وظروف الراحة كلها، بما فيها الجاذبية.

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