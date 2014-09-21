تطوير شخصية "قناص"وتحريكها باستخدام أحدث التقنية

طورت وزارة الداخلية، ممثلة بإدارة الإعلام الأمني؛ في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، شخصية "قناص" الكرتونية، بتحريكها باستخدام احدث الأساليب التقنية والفنية الإبداعية ،وتحت اشراف كوادر متخصصة لتوجيه النصح والإرشاد من خلال كليبات كرتونية عبر القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي، ستفاجئ الجمهور بمحتواها وتواصلها بلغة واقعية معاصرة ممتزجة بقيم وتراث وعادات مجتمع الإمارات ، لتجسد أهدافها في مجالات نشر المعرفة والتوعية الأمنية والمجتمعية والثقافة الشرطية في أوساط المجتمع ، بحسب المقدم سعيد الخاجة نائب مدير إدارة الإعلام الأمني .

وأوضح الخاجة ان" قناص المطور" سيقوم ايضاً بالتذكير بالإعلانات التي تنشرها وزارة الداخلية وشرطة أبوظبي، وتقديم نصائح توعوية والمشاركة في المناسبات الخاصة بالشرطة والمناسبات العامة في الدولة ،والشرطية العالمية ، لافتا إلى ان الاهتمام بتطوير شخصية قناص جاء منسجما مع هوية المجتمع ومواكباً للتطورات التقنية وثورة الاعلام بتوظيفها عبر "3D" تحريك ثلاثي الأبعاد لها"، وباحترافية فريق متخصص .

وذكران قناص سيستمر في تواصله المعتاد مع جمهوره ومحبيه بصورة مبتكرة باللهجة المحلية لتسهيل وصولها للجمهور، كما تمت ترجمة الإعلانات إلى عدة لغات ، وهي شخصية محلية ، مصممة ومحركة بناءً على أبحاث متخصصة، مشيراً إلى أن الشخصيات الكرتونية أصبحت سمة محببة لدى مجتمعنا سواء عبر القنوات التلفزيونية أم مواقع التواصل الاجتماعي ، و تجذب معجبين ومتابعين لها بالألاف فضلا عن تفاعل الأطفال والأسر لرسالتها الهادفة النبيلة ومن هنا سيتم الاستفادة من شخصية قناص الكرتونية في التواصل مع الاسر و الأطفال ضمن مبادرات الإعلام الأمني لتنشر المعرفة والتوعية الأمنية والمجتمعية، والثقافة الشرطية

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> ومنذ انطلاقه في يناير الماضي ،يتواصل "قناص" على هيئة رجل حكيم مع المتابعين عبر حسابي تويتر Abudhabipolice@، وانستغرام MOIUAE على شبكة الإنترنت، من مبدأ القيم المجتمعية الرفيعة وترسيخ التوعية، ونجحت الشخصية في استقطاب اعداد كبيرة من المتابعين بما يتميز به من رجاحة عقل و روح محبة للعمل والتعلم والتطور، فضلاً عن قيامه بطرح موضوعات هادفة للنقاش والتحاور ذات اهتمام ونفع للمجتمع في إطار شرطي وأمني توعوي.

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> وابتكرت الشخصية إدارة الإعلام الأمني بهدف زيادة التفاعل الجماهيري مع القضايا التوعوية الشرطية والمجتمعية والأمنية، ما يسهم في تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية في مجتمعنا .

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> و "قناص" عمره 40 عاماً، مثقف ومحب للمطالعة، وفي الوقت ذاته يمتاز بحبه لمساعدة الآخرين؛ كما يمكن وصفه بأنه مواكب ومتابع للتقنيات الحديثة، ومتمسك بالعادات والتقاليد ومبادئ احترام القانون،والشخصية مستوحاة من البيئة الإماراتية، وتهدف إلى تعزيز مفهوم الوعي الشرطي والمجتمعي والأمني؛ ضمن الحياة اليومية والسلوكيات الاجتماعية لمجتمعنا، وفي إطار مبادرات توعية متواصلة تتلاءم مع شرائح الجمهور كافة.

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