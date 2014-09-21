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وزير الشباب والرياضة يتفقد المنشآت الرياضية بمحافظة القليوبية غدا

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وزير الشباب والرياضة يتفقد المنشآت الرياضية بمحافظة القليوبية غدا وزير الشباب والرياضة يتفقد المنشآت الرياضية بمحافظة القليوبية غدا

المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة

يزور المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، محافظة القليوبية ، غدا الإثنين ، بمرافقة المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية، لتفقد عدة منشآت رياضية بالمحافظة.

تبدأ الجولة بزيارة بنها الرياضي لتفقد أعمال التطوير التي تتضمن أعمال تكييف الصالة المغطاة وعملية إنارة الملعب الفرعي، وتطوير الملعب الرئيسي، والمضمار والمدرجات والمرافق الملحقة.

كما يزور عبد العزيز عدة مراكز للشباب بالمحافظة، تبدا بمركز شباب مدينة بنها والذي يحتوي ملعب نجيل صناعي ومركز شباب كفر الجزار والذي يحتوي ملعب نجيل صناعي وإنارة وملعب ح مركز شباب مدينة كفر شكر والذي يحتوي ملعب نجيل صناعي كبير ومضمار ومركز شباب كفر منصور والذي يحتوي ملعب نجيل صناعي وإنارة ومركز شباب تصفا والذي يحتوي ملعب نجيل صناعي كبير وإنارة.

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