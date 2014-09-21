إير فرانس تستنكر محاولات تهديد طياريها غير المضربين

استنكرت شركة الخطوط الجوية الفرنسية “إير فرانس” محاولات التخويف التي تستهدف طياريها غير المضربين، بينما يدخل الإضراب غدا أسبوعه الثاني على التوالي.

وكشفت “إير فرانس” – في رسالة إلكترونية عممتها اليوم الأحد على جميع الطيارين – أن العديد من الطيارين أخطروا إدارة الشركة بتعرضهم لمحاولات تخويف وتهديد جسدي ولفظين فضلا عن محاولة نشر قائمة بأسمائهم، مؤكدة دعمها للطيارين الذين يتعرضون لتلك التهديدات وعزمها على وقف هذا السلوك الذي يعاقب عليه القانون.

ويعارض الطيارون المضربون خطة “إير فرانس” للتوسع في رحلات منخفضة التكلفة لعلامتها التجارية “ترانسافيا” من خلال فتح مكاتب جديدة في الخارج في مواجهة المنافسة الضارية من شركات الطيران منخفض التكلفة.

يشار إلى أن الإضراب يكبد الشركة خسائر تتراوح ما بين 10 و15 مليون يورو، كما أنه الأطول منذ الحركة الاجتماعية التي وقعت عام 1998، والتي استمرت لمدة 10 أيام.

أ ش أ