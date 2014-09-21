أحزاب تهاجم جماعة الإخوان بعد تفجيرات الخارجية وتطالب بتصفيتها

تسببت تفجيرات محيط وزارة الخارجية التي وقعت صباح اليوم الأحد، وأسفرت عن استشهاد وإصابة 5 من رجال الشرطة، فى حالة من الغضب والاستياء بين السياسيين، والحزبيين، وحملوا المسئولية كاملة لجماعة الإخوان المسلمين، والعمليات الإرهابية تظهر وجههم القبيح الذي كان يختفى وراء ستار الدين، وطالبت الاحزاب بتصفية عناصر هذة الجماعات الإرهابية.

قال المهندس مروان يونس عضو الهيئة العليا بحزب الحركة الوطنية، أن هذا الحادث الإرهابى الذى إستهدف مسجد أبوالعلا ومدارس الأطفال يعتبر نقلة نوعية فى الإرهاب، ويظهر الوجه القبيح لتلك الجماعات التى تأخذ من الدين ستار لعملياتها الإرهابية.

ودعا عضو الهيئة العليا للحركة الوطنية، فى تصريحات صحفية الأجهزة الأمنية إلى اليقظة، كما دعا المواطنين إلى مساعدة رجال الأمن والإبلاغ السريع عن أى تحرك غريب فى مناطقهم.

وأكد المهندس محمود مرزوق رئيس حزب الإرادة ان الجناة هدفهم زعزعة أمن واستقرار البلاد بعد أن بدأ الهدوء يعود تدريجياً إلى البلاد، لافتاً إلى أن تلك العمليات الإرهابية لن تنال من عزيمة وروح الشعب المصرى.

وشدد مرزوق علي أن كل هذة العمليات الإرهابية التي تدبر كي تنال من هيبه الدولة لن تؤتي ثمارها، مؤكداً أن الشعب المصرى يثق في رجال الشرطة المصرية ومواقفهم النبيلة والتضحية بأرواحهم من أجل أمن وسلامة واستقرار المواطن وأن الجيش والشرطة قادران علي مواجهة الإرهاب واقتلاعه من جذورة في القريب العاجل.

وأضاف المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى، أن هذا الحادث الإرهابى يؤكد أن الجماعات الإرهابية لا تتوانى فى ارتكاب أى جريمة حتى لو كانت إستهداف مدارس أطفال أو بيوت الله، وحمل المسئولية الكاملة للجماعة الإخوان المسلمين، عما يحدث.

وأشار إلي أن الدولة يجب أن تواجهة تلك الأعمال بكل قوة وحسم، ويجب أن يتصدى الشعب لهذة الجماعات التى أثبتت عدم وطنيتها وعدم وجود علاقة لها بالدين.

وطالب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية وزير الدفاع الفريق أول صدقى صبحى بضرورة إنتشار قوات التدخل السريع التى شكلتها القوات المسلحة مؤخرا لتقوم من الآن بإتخاذ مواقعها لتأمين الأماكن الحيوية بالدولة بالتنسيق مع جهاز الشرطة ، معتبرًا الإنفجارالذى وقع بمحيط وزارة الخارجية هو إستمرار لمسلسل العمليات الجبانة التى يقوم بها أعداء الوطن الداعمين لجماعة الإخوان الإرهابية، مشددًا على ضرورة ألا يمر الحادث دون عقاب عاجل، داعيًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات سريعة لمكافحة الإرهاب وتصفية عناصر هذة الجماعات.