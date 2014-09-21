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أردوغان:لم ندفع فدية مقابل إفراج داعش عن الرهائن

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أردوغان:لم ندفع فدية مقابل إفراج داعش عن الرهائن أردوغان:لم ندفع فدية مقابل إفراج داعش عن الرهائن

الرئيس التركى رجب طيب اردوغان

قال الرئيس التركى رجب طيب اردوغان اليوم الأحد إنه لم يتم دفع فدية مقابل إفراج التنظيم “المسمى بداعش” في العراق عن الرهائن الأتراك، مضيفا أن الافراج عنهم كان نتيجة مفاوضات دبلوماسية وسياسية.

وأضاف اردوغان فى تصريح نقلته صحيفة “ديلى حرييت ” التركية –فى نشرتها بالإنجليزية- “لم يكن هناك أيه مساومات مقابل المال، ولكن الافراج كان نتيجة المفاوضات الدبلوماسية والسياسية فحسب، وأن ذلك يعد انتصارا دبلوماسيا”.

وكانت المخابرات التركية قد أعادت 46 رهينة احتجزهم تنظيم داعش قى شمال العراق .. حيث عادوا أمس السبت إلى تركيا بعد أكثر من ثلاثة أشهر من الأسر ووصفها الرئيس التركى بأنها بعملية انقاذ سرية.

 

أ ش أ

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