توقعات بتخطي إصابات إيبولا نصف مليون

توقع المركز الأميركي لمكافحة الأمراض والوقاية منها CDCP في تقرير حديث أن يصيب وباء إيبولا مئات آلاف الأشخاص مع نهاية يناير المقبل من عام 2015.

وقدر تقرير المركز أن الوباء القاتل قد يصيب في أسوأ الحالات نحو 550 ألف شخص في دول غرب إفريقيا التي تفشى فيها فيروس إيبولا.

ومن المقرر أن ينشر التقرير الأسبوع المقبل، لكن شخصين مطلعين على محتوياته كشفا تلك التقديرات لوكالة بلومبرغ دون الكشف عن هويتهما. وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت وفاة 2622 شخصا على الأقل جراء الإصابة بالفيروس في غينيا وليبيريا وسيراليون التي تشهد أسوأ تفش للمرض في التاريخ، كما أصيب أكثر من 5335 شخصا في دول غرب إفريقيا بفيروس إيبولا في الوقت الذي تستمر الجهود الدولية لوقف انتشار المرض. ترحيل قس إسباني أصيب بإيبولا في هذه الأثناء، رحّلت الحكومة الإسبانية، الأحد، عبر طائرة عسكرية قسا إسبانيا كاثوليكيا من سيراليون بعد إصابته بفيروس إيبولا.

وقالت وزارة الصحة الإسبانية في بيان حسبما ذكرت صحفية “سكاى” الالكترونية إن مانويل جارثيا بييخو الذي يعمل في مستشفى سان خوان دي ديوس كان يعمل في مدينة لونسار بغرب سيراليون. وهذا هو ثاني قس إسباني تثبت إصابته بالإيبولا بعد وفاة ميجيلبا خاريس الذي كان يعمل أيضا في سان خوان دي ديوس الشهر الماضي عقب إعادته لإسبانيا من ليبيريا.