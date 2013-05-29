إنيستا يرعى مباراة خيرية لتأبين الراحل داني خاركي

برشلونة (إفي) - شارك نجم كرة القدم الإسباني أندريس إنيستا اليوم في مراسم تقديم مباراة تأبين لاعب إسبانيول الراحل داني خاركي الذي وافته المنية عام 2009 ، والذي أهداه هدف تتويج إسبانيا بمونديال جنوب أفريقيا 2010 أمام هولندا.

ستقام المباراة يوم الاثنين المقبل على ملعب كورنيلا البرات، معقل إسبانيول، ويشارك بها عدد من نجوم الليجا أمثال إنيستا وشابي هرنانديز وسيسك فابريجاس وسرخيو بوسكيتس وخوان ماتا وسانتي كازورلا ولويس جارسيا وراؤول تامودو.

تجمع المباراة فريق مكون من أصدقاء خاركي وفريق من لاعبي إسبانيول.

وأعرب أيقونة برشلونة إنيستا عن أسفه بسبب صعوبة تحديد موعد لتلك المباراة، مشيرا الى أن هناك لاعبين آخرين كانوا يودون المشاركة لكنهم لم يستطيعوا بسبب ارتباطاتهم، كما تمنى أن يمتلأ الملعب الكتالوني بالجماهير المحبة للاعب الراحل.

وستخصص عائدات بيع التذاكر لعائلة داني خاركي، ويتراوح سعر الواحدة بين 7 و10 و21 يورو.

وكان إنييستا قد أهدى الهدف الأهم في تاريخ بلاده والذي منحها أول لقب لكأس العالم إلى روح داني خاركي، وذلك حين خلع قميصه وسط فرحة جنونية بهدفه في شباك هولندا ليظهر قميص تحتي كتب عليه عبارات رثاء لخاركي ليشاطره العالم تلك اللحظة التاريخية التي مزجت البكاء بالفرح.

ولفظ خاركي أنفاسه الأخيرة في الثامن من أغسطس عام 2009 عن عمر يناهز 26 عاما إثر إصابته بأزمة قلبية داهمته بينما كان يتحدث إلى أحد أفراد عائلته عبر الهاتف من مدينة كوفيرتشانو بإيطاليا حيث كان فريقه إسبانيول يستعد للموسم الجديد.

وكان خاركي قد اختير قائدا للفريق الكتالوني قبل وفاته بأقل من شهر، كما أنه كان صديقا مقربا لإنييستا من واقع زمالتهما في منتخب إسبانيا للناشئين والتقائهما باستمرار في دربي كتالونيا، وكان يتوقع له الجميع مستقبلا باهرا بعد أن قاد فريقه للفوز بكأس ملك إسبانيا 2006 والوصول لنهائي كأس الاتحاد الأوروبي في 2007.

وشكل موت خاركي صدمة لجمهور الكرة الإسباني الذي لم يستفق من صدمة وفاة أنطونيو بويرتا نجم إشبيلية قبلها بعامين، وبالتحديد في نفس الشهر المشؤوم من عام 2007 بعد ثلاثة أيام من سقوطه مغشيا عليه في أرض الملعب في الدقيقة 31 أثناء مباراة خيتافي في افتتاح الليجا اثر إصابته بنوبة قلبية.