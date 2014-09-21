وقفة احتجاجية لمؤقتى البحوث الزراعية بالمنوفية للمطالبة بالتثبيت

تظاهر , ظهر اليوم الاحد, العشرات من العاملين المتعاقدين مع هيئة البحوث الزراعية بمركز أشمون بمحافظة المنوفية أمام ديوان عام المحافظة بشبين الكوم للمطالبة بالتثبيت .

وقال محمد سعيد من المتظاهرين إنهم يعملون بمديرية الزراعة منذ 3 سنوات دون تثبيت بعقود مؤقتة , مؤكدا انهم لن يتقاضوا مرتباتهم منذ شهور بحجة عدم وجود ميزانية مطالبا المتظاهرون الدكتور أحمد شيرين فوزى بالتدخل لحل مشكلتهم ورفع شكاوهم الى وزير الزراعة .

ومن جانبه أكد المهندس محمد سعد وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية أن حوالى 1200 متعاقد مع هئية البحوث الزراعيةوليست مديرية الزراعة بالمحافظة مشيرا إلى ان الحضور والانصراف فقط بالادراة الزراعية موضحا أنه تم تثبيت 600 متعاقد إلا ان عدد منهم تم إكتشاف ان التعاقد مزور وتم التحقيق فيها وإحالتها للنيابة.

وأكد وكيل الوزارة أنه سيتم عمل مذكرة لشرح موقف العاملين وعرضها على محافظ المنوفية وبدوره عرضها على وزير الزراعة لبحث مشكلتهم والعمل على حلها .