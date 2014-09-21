الاتحاد الأوروبى وبرنامج الأغذية يطلقان مشروع مكافحة عمالة الأطفال بـ60 مليون يورو

أطلق الاتحاد الأوروبى وبرنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة اليوم مشروعا تبلغ قيمته 60 مليون يورو لمكافحة عمالة الأطفال وتحسين التحاق الأطفال المعرضين لخطر دخول سوق العمل.

>وقال جيمس موران، سفير الاتحاد لدى مصر، في تصريح له، إننا نتطلع للعمل بشكل وثيق مع الحكومة المصرية ومنظمات المجتمع المدنى والمجتمعات المحلية في هذا المجال الحيوى وهو أمر حيوى للغاية للتنمية المستقبلية للبلاد .

>وأضاف أن المشروع الذي تبلغ مدته 4 سنوات سيقوم بمساعدة مائة ألف طفل سنويا معظمهم من الفتيات اللاتى هن عرضة لخطر الدخول في سوق عمل الأطفال.

وسيتم تطبيق المشروع في 16 محافظة معظمها بصعيد مصر حيث يتلقى الأطفال وجبة خفيفة يوميا في المدرسة عبارة عن بسكويت التمر المقوى بالفيتامينات للمساعدة في الحد من الجوع العارض وتوفير ٢٥ بالمائة من الاحتياجات الغذائية اليومية المطلوبة.

>حضر الاحتفال بإطلاق المشروع غادة والى وزيرة التضامن ونجلاء الأهوانى وزيرة التعاون الدولى وناهد العشرى وزيرة القوى العاملة والسفير جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبى لدى مصر ولبنى المان مدير مكتب برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة في مصر ولفيف من السادة المحافظين.