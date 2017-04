مكياجك في ليلة العمر

لكي تظهري في أفضل اطلالاتك خلال ليلة العمر، فإننا سنقدم لكِ من خلال هذا الموضوع مجموعة من النصائح التي تجعلك تختارين ماكياجا رائعا لحفل زفافك.

> استعيني بالنصائح والمقترحات التالية لتظهري جمالك وأنوثتك في ليلة لا تنسى.

أولا: تهيئة البشرة:

> قبل يوم الزفاف بأربعة أشهر، قومي بعمل قناع مقشر للوجه مرة شهريا لكي تتخلصي من خلايا الجلد الميتة وتعالجي آثار الحبوب والمناطق الداكنة من وجهك. وهكذا عندما يحين يوم الزفاف تضمنين بشرة مشرقة وناعمة.

> ولكن لا تخضعي لجلسة تقشير قبل الزفاف بأيام قليلة حتى تتجنبي التعرض المفاجئ لأي التهاب أو طفح جلدي خلال شهر العسل.

> ولا تنسي الاهتمام بأسنانك، فإذا كان لونها مصفرا قليلا، استعملي أي مستحضر لتفتيح الأسنان بشكل يومي، مثل Crest 3D White Professional Effects Whitestrips، وتجنبي القهوة والمشروبات الغازية.

> اتقان الماكياج:

> لكي تتأكدي من أنك ستكونين في أفضل اطلالة لكِ ليلة زفافك، عليكِ أن تجربي وضع ماكياجك مرة قبل الفرح. سواء كنتِ ستقومين بذلك بنفسك أو ستستعينين بخبيرة ماكياج محترفة، عليك أن تجربي الإطلالة كاملة قبل الزفاف حتى

تتأكدي من انها ملائمة لشكل وجهك وفستانك وتفضيلاتك الخاصة بالألوان.

> أولا: لا تتخوفي اذا كان هناك بعض البقع الداكنة المفاجئة حول عينيك جراء الإجهاد المصاحب للإعداد للزفاف. استعملي خافي عيوب ذا قوام كريمي لإخفاء الهالات والبقع الداكنة، ولكن افرديه بلطف، لا تقومي بفركه بمحيط الجفن.

> استعملي مثلا خافي عيوب Bobbi Brown Face Touch Up Stick، ولاخفاء اثار الحبوب، استعملي خافي Mark Save the Day Anti-Acne Concealer Stick أو Make Up For Ever HD High Definition Concealer Invisible Cover Concealer، ولتفتيح البشرة بصفة عامة استخدمي Neutrogena 3-in-1 Concealer for Eyes.

> عند وضع ماكياج الزفاف، اختاري مستحضرات ذات مفعول طويل المدى، أو أنواع مضادة للماء والرطوبة، حتى لا تذوب بسرعة في منتصف الحفل، وتصبح اطلالتك مشوهة خلال ما تبقى منه.

> استعملي برايمر قبل وضع الماكياج، وافرديه على وجهك وعلى جفونك أيضا. ننصحك باستعمال Neutrogena Shine Control أو Nars Smudge Proof Eyeshadow Base.

> ضعي بعد ذلك طبقة واحدة من كريم الأساس ووزعيها بشكل جيد ومتساوٍ على سطح البشرة، ثم ضعي البودرة الشفافة والبودرة المضيئة وأحمر الخدود وأحمر الشفاه، وبعدها ارسمي أطراف الشفتين بمحدد الشفاه، ثم ضعي طبقة أخرى من أحمر الشفاه.

> لا تبالغي في اختيار ألوان أحمر الشفاه. ابتعدي عن البرتقالي والأحمر الصريح وجربي الدرجات القريبة من لون البشرة الطبيعي، وكذا لا ترسمي عينيكِ بمحدد العيون بشكل جريء، بل الجئي للبساطة حتى تكوني جميلة في صور زفافك. وعليه، ننصحك باستخدام محدد عيون ذي قوام شبه سائل، مثل Maybelline New York Eye Studio Lasting Drama Gel Eye Liner، وارسمي به خطا واحدا بسيطا داخل عينيك.

> ولا داعي لاستعمال الرموش الصناعية حتى لا تكون إزالتها أمرا متعبا عقب انتهاء الحفل – إلا اذا كنتِ معتادة على استعمالها، ولا تتنازلي عن استعمال الماسكرا المقاومة للماء مثل Maybelline New York Great Lash Waterproof، حتى اذا ما غلبتك عواطفك وبكيتِ قليلا لا يتشوه ماكياجك.

> إذا حدث خطأ بسيط أثناء وضع الماكياج، فيمكنك معالجته دون الاضطرار لمسح الماكياج بالكامل واعادة وضعه. استخدمي خافي العيوب لإزالة هذه البقع أو الخطوط غير المستحبة بسلاسة.

> ضعي طلاء أظافر بلون هادئ وبسيط، فإذا كانت بشرتك وردية اللون استعملي Sally Hansen Complete Salon Manicure بدرجة Sheer Ecstasy. أما اذا كانت بشرتك داكنة، فجربي طلاء HIPPxRGB بدرجة S3.

> ولا تنسي اصطحاب حقيبة صغيرة بها بعض أدوات الماكياج التي قد تحتاجينها لوضع بعض اللمسات البسيطة خلال الحفل وذلك نقلًا عن موقع “ياهوه”.