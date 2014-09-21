محلب يتابع أحداث انفجار بولاق أبو العلا ويختصر برنامج زيارته للإسماعيلية

يتابع المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء حادث انفجار عبوة ناسفة بمنطقة بولاق أبو العلا اليوم ويجرى اتصالات متواصلة مع وزيرى الداخلية اللواء محمد إبراهيم والصحة الدكتور عادل عدوي للوقوف على الوضع أولا بأول والاطمئنان على المصابين .

> صرح بذلك السفير حسام القاويش المتحدث باسم مجلس الوزراء .. وقال إن المهندس إبراهيم محلب الذى يقوم بزيارة لمحافظة الإسماعيلية يدين هذا الحادث الإرهابى وأنه قرر اختصار برنامج زيارته للمحافظة والعودة للقاهرة لمتابعة الموقف على الطبيعة ، وطالب القائمين على قطاع الصحة بتوفير أقصى درجات الرعاية للمصابين وكذلك طالب بضرورة تتبع الجناه بأسرع ما يمكن حتى ينالوا جزاءهم من العقاب القانونى ٠

> يذكر أن الانفجار وقع صباح اليوم بتقاطع شارعي 26 يوليو وكورنيش النيل بمنطقة بولاق أبوالعلا بوسط القاهرة، مما أسفر عن استشهاد اثنين من رجال الشرطة وإصابة عدد آخر بينهم مدنى