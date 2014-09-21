بالصور والفيديو .. محافظ الفيوم يفاجئ المدارس لمتابعة انتظام الدراسة

فاجأ الدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم ، عدد من المدارس بمدينتي الفيوم وإبشواي للوقوف علي مدى انتظام الدراسة وسير العملية التعليمية مع مطلع العام الدراسي الجديد ، وشارك طالبات مدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات ، طابور الصباح ، ثم تفقد الفصول والمعامل للوقوف علي مدى استعداد المدرسة لاستقبال العام الدراسي الجديد بعد انتهاء أعمال الصيانة فيها.

وأصدر المحافظ توجيهات لوكيل وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية لسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة المتبقية في عدد من المدارس ، مشدداً علي ضرورة قيام المقاول المسئول عن أعمال الصيانة بمدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات بإزالة آثار الصيانة من أرضيات المدرسة وسرعة توصيل الكهرباء للمعمل.

كما تفقد سير العملية التعليمية بمدرسة الشهيد صلاح الدين البشيهي الابتدائية ، ووجه التلاميذ إلي ضرورة الحفاظ علي الأثاث المدرسي وعدم الكتابة علي الحوائط لأن المدرسة ملكاً لهم يجب أن يحيطوها بالرعاية ويحافظوا عليها.

ومن جانبه أكد محمود أبوالغيط وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم انتظام نحو 6 آلاف طالب وتلميذ بمختلف مدارس المحافظة ، مشيراً إلى أن 9 مدارس جديدة قد دخلت الخدمة هذا العام ،كما تم الانتهاء من أعمال الصيانة في 20 مدرسة أخري ,وأضاف أنه سيتم تسليم الكتب الدراسية للتلاميذ دون التقيد بدفع المصروفات المدرسية وذلك في إطار حرص الدولة علي انتظام التلاميذ بالمدارس وتحصيلهم الدراسي من اليوم الأول للدراسة.

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