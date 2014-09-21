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بالصور .. محافظ الفيوم يشكل لجنة لفحص الدقيق بشون المحافظة

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بالصور .. محافظ الفيوم يشكل لجنة لفحص الدقيق بشون المحافظة بالصور .. محافظ الفيوم يشكل لجنة لفحص الدقيق بشون المحافظة

زيارة مطحن إبشواي

قرر الدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم تشكيل لجنة من وكيل وزارة ومدير مباحث التموين ومدير الرقابة التموينية لسحب عينات من شونة عزبة دانيال بمركز إطسا لفحصها وبيان مدى مطابقتها للمواصفات.

كما قام المحافظ يرافقه رئيس مركز ومدينة إبشواي ووكيل وزارة التموين بزيارة مفاجئة لمطحن إبشواي وسحب عينات من الدقيق ، وأشار المحافظ أن العينات المسحوبة سيتم تحليلها للوقوف على مدى مطابقتها للمواصفات وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأكد على استمرار الحملات الرقابية على المطاحن والشون لفحص عينات الدقيق والتأكد من توفير رغيف خبز آدمي مطابق للمواصفات ، مشيرا إلى أنه تم التحفظ على عدد من ضبطيات الدقيق بمركز إبشواي وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وتطبيق القانون بكل قوة على المخالفين ، لافتا إلى أن اتجاه الدولة حاليا يهدف إلى تطوير الشون والصوامع لرفع طاقتها التخزينية بالتنسيق مع الشركات الدولية المتخصصة ، وأن الفيوم سيكون لها نصيب من هذه الصوامع الجديدة.

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