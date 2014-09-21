اترك التدخين واحصل على جائزة

انطلقت في مقاطعة تشيليابينسك الروسية، فعالية تحت عنوان “اترك التدخين واربح”.

حسب شروط هذه الفعالية سيعتبر كل من يمتنع عن التدخين، مدة شهر كامل، فائزًا ويحصل على جائزة من منظمي هذه الفعالية، بعد اجتياز فحص في الكيمياء العضوية يؤكد امتناع المشارك عن التدخين خلال المدة المذكورة.

تقول الخبيرة في الطب الوقائي بمقاطعة تشيليابينسك، حسبما ذكرت صحفية “روسيا اليوم” الالكترونية “إن تسمية الفعالية بهذا الشكل، مسألة رمزية. لأن كل مشارك في الفعالية يمتنع عن التدخين، يعتبر من الرابحين، لأنه، أولا – ترك هذه العادة السيئة، يحمي المشارك وأسرته وأقرباءه من الدخان المضر بصحتهم. وثانيا – هي عملية اقتصادية. ولكن المهم من كل هذا هو انخفاض احتمال الإصابة بأمراض قاتلة في المستقبل، وازدياد نشاط الأشخاص التاركين للتدخين ، بحيث يصبحون من ذوي الإرادة القوية، ويشعرون بأنهم شباب وأصحاء”.

يسمح لكل من بلغ 18 من العمر الاشتراك في هذه الفعالية، وما عليهم في نهاية المدة سوى اجتياز الفحص الطبي.

وستعلن نتائج الفعالية يوم 23 أكتوبر/تشرين الأول القادم.