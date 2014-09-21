الكاف يحرم شبيبة القبائل من المشاركات القارية لعامين

أعلنت الرابطة المحترفة لكرة القدم في الجزائر، أن الاتحاد الافريقى لكرة القدم فرض عقوبة على نادى شبيبة القبائل الجزائرب بحرمانه من المشاركة فى المباريات الإفريقية لمدة عامين.

يأتب هذا القرار بسبب وفاة البير ايبوسب اللاعب الكاميرونى لشبيبة القبائل، خلال الجولة الثانية امام اتحاد الجزائر، حيث ألقى احد الجماهير مقذوفة حادة أودت بحياة اللاعب.

وفى ظل هذه العقوبة فإن شبيبة القبائل سيحرم من المشاركة من جميع المباريات القارية، خلال العامين المقبلين مما يحرمه من المشاركة فى بطولة دوري أبطال إفريقيا لعام 2015.

و قرر مسؤولو الكاف، استحداث جائزة الروح الرياضية للبلدان التى تثبت ذلك ستحمل إسم اللاعب البير إيبوسى وسيتم رصد مبلغ مالى لصاحب هذه الجائزة.