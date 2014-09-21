وزير الرياضة: الجزائر تدفع ثمن تعصب شبيبة القبائل

أ ش أ - أكد محمد تهمي وزير الرياضة الجزائري، أن الجزائر فقدت فرصة تنظيم دورتى كأس الأمم الإفريقية 2019 و2021 واللتين منحتا للكاميرون وكوت ديفوار على التوالى بسبب مقتل المهاجم الكاميرونى لنادي شبيبة القبائل ألبير إيبوسي.

وأكد تهمي أن ملف الجزائر كان من أفضل الملفات خاصة مع توفر الإمكانات المادية والبشرية لتنظيم بطولة بحجم كأس أمم إفريقيا.

وقال وزير الرياضة أن مقتل إيبوسي في 23 أغسطس الماضي، أثر بشكل كبير على ملف الجزائر فى الترشح لاستضافة البطولتين.

وأوضح أن تلك الحادثة، ألقت ايضا بظلالها على مشاركة وفاق سطيف في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام مازيمبي، بعد أن قرر الكاف حرمان سطيف من حضور الجماهير للمباراة.