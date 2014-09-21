أخبار عاجلة

تغطية خاصة - النائبة/ داليا يوسف: أراقب الإعلام الأمريكي وزيارة الرئيس السيسي تاريخية ومحورية -
إيطاليا ترحل 3 أشخاص يشتبه في صلتهم بخلية إرهابية في فينيسيا -
روسيا اليوم: ارتفاع حصيلة ضحايا "انفجار بطرسبورج" لـ64 قتيلا وجريحا -
الشرطة الروسية تبحث عن شخصين يشتبه في تورطهما بـ"تفجير بطرسبرج" -
تغطية خاصة - لواء كمال عامر: نحقق قفزة كبيرة في دعم التعاون الإستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة -
ضبط لحوم وأدوية منتهية الصلاحية في حملة على دور للأيتام بالمنوفية -
بالصور.. ضبط 25 طن سكر قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية -
القبض على عاطلين بحوزتهما 3 كيلو هيروين و120 كلو بانجو بالإسماعيلية -
"ترامب" يقيم مأدبة غداء على شرف الرئيس السيسي -
السيسي يلتقي غدا مع العاهل الأردن ووزير الخارجية الأمريكي في واشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

وزير الرياضة: الجزائر تدفع ثمن تعصب شبيبة القبائل

Google+ Print
وزير الرياضة: الجزائر تدفع ثمن تعصب شبيبة القبائل وزير الرياضة: الجزائر تدفع ثمن تعصب شبيبة القبائل

أ ش أ - أكد محمد تهمي وزير الرياضة الجزائري، أن الجزائر فقدت فرصة تنظيم دورتى كأس الأمم الإفريقية 2019 و2021 واللتين منحتا للكاميرون وكوت ديفوار على التوالى بسبب مقتل المهاجم الكاميرونى لنادي شبيبة القبائل ألبير إيبوسي.

وأكد تهمي أن ملف الجزائر كان من أفضل الملفات خاصة مع توفر الإمكانات المادية والبشرية لتنظيم بطولة بحجم كأس أمم إفريقيا.

وقال وزير الرياضة أن مقتل إيبوسي في 23 أغسطس الماضي، أثر بشكل كبير على ملف الجزائر فى الترشح لاستضافة البطولتين.

وأوضح أن تلك الحادثة، ألقت ايضا بظلالها على مشاركة وفاق سطيف في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام مازيمبي، بعد أن قرر الكاف حرمان سطيف من حضور الجماهير للمباراة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع