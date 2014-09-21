56 % خسارة في الطاقة الانتاجية لاسمنت بورتلاند بسبب نقص الطاقة

أعلنت شركة الاسكندرية لاسمنت بورتلاند عن أن النقص والانقطاعات في امداد الغاز أدى الي متوسط خساره في الطاقة الانتاجية للشركة بما يقرب من 56%.

وأوضحت الشركة في ردها على استفسارات إدارة البورصة عن تأثير نقص الغاز على إنتاجها، إنها قامت باتخاذ تدابير في حينه لمعالجة ذلك الوضع علي المدي القصير والبعيد وقد قامت الشركة باستيراد الكلينكر لانتاج الاسمنت في محاولة للحد من تاثير نقص الغاز علي المدي القصير.

بالاضافة الي ذلك فان الشركة كانت تتوقع ازمة الطاقة القادمة وبدات في العمل علي اجراءات طويلة منذ عام 2013 وركزت بالدرجه الاولي علي الفحم والفحم البترولي وكان الاستثمار جاهزا لبدء التشغيل في عام 2014 ولكن للاسف وبسبب المقاومة والتاجيلات من قبل وزير البيئة السابق فقد تاخر المشروع.

وبالنسبة لشركة اسمنت بني سويف فقد قامت بالاستثمار في مشاريع الفحم والفحم البترولي لاستعادة طاقتها الانتاجية الكاملة وسوف تكون مستعده لبدء التشغيل للتجهيزات الجديدة بنهاية هذا العام.

علاوة علي هذا فقد بدات الشركة في الاستثمار في مصنعي اسمنت بني سويف والاسكندرية لا سمنت بورتلاند لاستخدام الحماه ومخلفات القمامه علي ان يمون جاهزة في منتصف عام 2015 بداية بنسبة مقدراها 20% وتصل الي 30% خلال ثلاثة اعوام.

ومن المتوقع ان يصل اجمالي الاستثمار في المشاريع الراسمالية السابق ذكرها الي 600 مليون جنية مصري والتي سوف تعزم الشركة بتمويل جزءا منها ذاتيا والباقي اما سيمول من خلال التسهيلات البنكية الحالية او من خلال قروض جديدة من البنوك المحلية