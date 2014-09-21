أخبار عاجلة

تغطية خاصة - النائبة/ داليا يوسف: أراقب الإعلام الأمريكي وزيارة الرئيس السيسي تاريخية ومحورية -
إيطاليا ترحل 3 أشخاص يشتبه في صلتهم بخلية إرهابية في فينيسيا -
روسيا اليوم: ارتفاع حصيلة ضحايا "انفجار بطرسبورج" لـ64 قتيلا وجريحا -
الشرطة الروسية تبحث عن شخصين يشتبه في تورطهما بـ"تفجير بطرسبرج" -
تغطية خاصة - لواء كمال عامر: نحقق قفزة كبيرة في دعم التعاون الإستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة -
ضبط لحوم وأدوية منتهية الصلاحية في حملة على دور للأيتام بالمنوفية -
بالصور.. ضبط 25 طن سكر قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية -
القبض على عاطلين بحوزتهما 3 كيلو هيروين و120 كلو بانجو بالإسماعيلية -
"ترامب" يقيم مأدبة غداء على شرف الرئيس السيسي -
السيسي يلتقي غدا مع العاهل الأردن ووزير الخارجية الأمريكي في واشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

رجل أعمال يتبرع بعشرة آلاف مقعد دراسي لمدارس المنيا

Google+ Print
رجل أعمال يتبرع بعشرة آلاف مقعد دراسي لمدارس المنيا رجل أعمال يتبرع بعشرة آلاف مقعد دراسي لمدارس المنيا

اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا

تبرع رجل الأعمال فايز شلبي صاروفيم أحد أبناء محافظة المنيا والمقيم بالولايات المتحدة الأمريكية بعشرة آلاف مقعد دراسي لمدارس المحافظة، بتكلفة إجمالية تصل إلى مليون دولار، إيمانًا منه بأهمية مشاركة رجال الأعمال في دعم العملية التعليمية والعمل على مساندة الحالية في هذه المرحلة.

من جانبه رحب اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا بمساهمة رجال الأعمال في دعم العملية التعليمية، مؤكدًا أن مساهمات رجال الأعمال تأتي تأكيدًا لمبدأ الشراكة المجتمعية، وقال إن لن تبنى إلا بسواعد أبنائها، حيث يثبت المصريون بالداخل والخارج أنهم قادرون على إزالة كافة التحديات والعقبات، والعبور بوطنهم إلى مستقبل مشرق.

هذا وقد بدأت اليوم مديرية التربية والتعليم في استلام الدفعة الأولى من المقاعد، وسيتم إرسال باقي الدفعات، كما تم وضع خطة لتوزيع المقاعد على مدارس المحافظة وفقًا لاحتياج كل مدرسة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - عضو المجلس المصري للشئون الخارجية: قيمة هذه الزيارة أن كلا منهما يستكشف الأخر

تغطية خاصة - عضو المجلس المصري للشئون الخارجية: قيمة هذه الزيارة أن كلا منهما يستكشف الأخر

تغطية خاصة - لواء كمال عامر: نحقق قفزة كبيرة في دعم التعاون الإستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة

تغطية خاصة - لواء كمال عامر: نحقق قفزة كبيرة في دعم التعاون الإستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة

تغطية خاصة - مستشار العلاقات الخارجية للرئيس ترامب: الولايات المتحدة الأمريكية في حاجه إلى مصر

تغطية خاصة - مستشار العلاقات الخارجية للرئيس ترامب: الولايات المتحدة الأمريكية في حاجه إلى مصر

طلب إحاطة إلى وزير النقل بشأن انسحاب خطوط ملاحية عملاقة من مصر

طلب إحاطة إلى وزير النقل بشأن انسحاب خطوط ملاحية عملاقة من مصر