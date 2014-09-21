رجل أعمال يتبرع بعشرة آلاف مقعد دراسي لمدارس المنيا

تبرع رجل الأعمال فايز شلبي صاروفيم أحد أبناء محافظة المنيا والمقيم بالولايات المتحدة الأمريكية بعشرة آلاف مقعد دراسي لمدارس المحافظة، بتكلفة إجمالية تصل إلى مليون دولار، إيمانًا منه بأهمية مشاركة رجال الأعمال في دعم العملية التعليمية والعمل على مساندة الحكومة الحالية في هذه المرحلة.

من جانبه رحب اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا بمساهمة رجال الأعمال في دعم العملية التعليمية، مؤكدًا أن مساهمات رجال الأعمال تأتي تأكيدًا لمبدأ الشراكة المجتمعية، وقال إن مصر لن تبنى إلا بسواعد أبنائها، حيث يثبت المصريون بالداخل والخارج أنهم قادرون على إزالة كافة التحديات والعقبات، والعبور بوطنهم إلى مستقبل مشرق.

هذا وقد بدأت اليوم مديرية التربية والتعليم في استلام الدفعة الأولى من المقاعد، وسيتم إرسال باقي الدفعات، كما تم وضع خطة لتوزيع المقاعد على مدارس المحافظة وفقًا لاحتياج كل مدرسة.