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إدارة منجم السكري تستأنف ضد حكم عودة العمال المفصولين‎

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إدارة منجم السكري تستأنف ضد حكم عودة العمال المفصولين‎ إدارة منجم السكري تستأنف ضد حكم عودة العمال المفصولين‎

أرشيفية

قررت شركة منجم السكري لمناجم الذهب بمرسى علم استئناف حكم محكمة الغردقة العمالية والخاص بعودة 7 من العاملين المفصولين للعمل بالمنجم ، وأكد عصمت الراجحي مدير عام المنجم للعلاقات العامة أن الشركة تحترم أحكام القضاء ، مشيرة أن الحكم الصادر غير نهائي .

كانت محكمة البحر الأحمر العمالية برئاسة المستشار زين العابدين عبدالمنصف وأمانة سر ريمون رفعت قد قضت بعودة سبعة من العاملين بمنجم السكري المفصولين إلى العمل، وصرف كافة مستحقاتهم عن شهور الفصل، التي قدرتها المحكمة بمبلغ 50 ألف جنيه لكل عامل.
> وكانت الشركة فصلت 12 عاملًا من المنجم عقب إضرابهم عن العمل للمطالبة بتحسين أحوالهم المعيشية، وتقدم العمال المفصولين بدعوى قضائية إلى المحكمة العمالية.

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