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تأجيل محاكمة المعزول فى قضية الهروب من وادى النطرون لأول أكتوبر

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تأجيل محاكمة المعزول فى قضية الهروب من وادى النطرون لأول أكتوبر تأجيل محاكمة المعزول فى قضية الهروب من وادى النطرون لأول أكتوبر

قررت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، برئاسة المستشار شعبان الشامى , تاجيل نظر قضية اقتحام السجون المعروفة إعلاميا باسم “الهروب من سجن وادى النطرون”، المتهم فيها الرئيس الاسبق الدكتور محمد مرسى، و130 متهما من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وأعضاء التنظيم الدولى، وعناصر من حزب الله اللبنانى وحركة حماس لجلسة 1اكتوبر القادم للقرار السابق عدا ما تم تنفيذه بجلسة اليوم وعلى النيابة العامة الاستعلام من ادارة المخابرات الحربية والمخابرات العامة عما اذا تم تصوير واقعة التسلل عبر الحدود الشرقية وقت الاحداث وضم دفتر احوال قوات 6 اكتوبر عن احتجاز المتهمين يومى 28 و29 يناير مع استمرار حبس المتهمين .

والجدير بالذكر بان القضية متهم فيها الرئيس الاسبق الدكتور محمد مرسى، و130 متهما من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وأعضاء التنظيم الدولى، وعناصر من حزب الله اللبنانى وحركة حماس. وتضم قائمة المتهمين فى القضية 131 متهما من بينهم الرئيس الاسبق وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وعلى رأسهم المرشد العام للجماعة محمد بديع ونائبه محمود عزت وسعد الكتاتنى وعصام العريان وصفوت حجازى، بالإضافة إلى عناصر أخرى. كما تضم القضية 22 متهما محبوسا بصفة احتياطية، فى حين يحاكم بقية المتهمين بصورة غيابية باعتبارهم هاربين، ومن ضمنهم عناصر من حركتى حماس وحزب الله

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