200 ألف جنيه فدية لإنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بالمنوفية‎

نجحت مديرية أمن المنوفية فى إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتيي ” التحمودي وعزب ” بحى سرسنا مركز الشهداء بعد مصرع أحد أفراد عائلة عزب فى مشاجرة على يد أحد أفراد عائلة التحمودى بتقديم ديه 200 ألف جنيه.

وتم عقد صلح بين العائلتين بمنزل عاطف شوقي المكاوي بحي سرسنا بمركز الشهداء بحضور قيادات المديرية وإدارة البحث الجنائي والأمن العام وكبار رجال الدين والعمد والمشايخ.

وحضر الصلح نحو 200 شخص من العائلتين وتم التوفيق بين الطرفين وإنهاء الخصومة وتوقيع غرامة مالية نحو 200 ألف جنيه لصالح عائلة عزب، سدد منها مبلغ 150 الف جنيه وتبقى مبلغ 50 الف يتم سداده خلال شهر .