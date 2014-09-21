بالصور .. مليون و200 الف طالب ينتظمون في الدراسة بالبحيرة‎

انتظمت الدراسة في 3606 مدرسة تضم مليون و 200 الف طالب بالتعليم قبل الجامعي بمحافظة البحيرة.

وقال ابراهيم التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة ان نسبة حضور الطلاب و المدرسين وصلت إلى 98% ، وان 28 مدرسة جديدة دخلت الخدمة هذا العام لإستيعاب الزيادة فى عدد الطلاب بالإضافة إلى 36 مدرسة ستدخل الخدمة مع بداية النصف الثانى من العام الدراسى.

شهد محيط المدارس حضورا من الأمن لتأمين الطلاب والمدارس من الشغب والتحرش ، كما قام اللواء مصطفى هدهود بزيارة عدد من المدارس بمدن شبراخيت و دمنهور و افتتح عدد من المدارس الجديدة.