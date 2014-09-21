أخبار عاجلة

تغطية خاصة - النائبة/ داليا يوسف: أراقب الإعلام الأمريكي وزيارة الرئيس السيسي تاريخية ومحورية -
إيطاليا ترحل 3 أشخاص يشتبه في صلتهم بخلية إرهابية في فينيسيا -
روسيا اليوم: ارتفاع حصيلة ضحايا "انفجار بطرسبورج" لـ64 قتيلا وجريحا -
الشرطة الروسية تبحث عن شخصين يشتبه في تورطهما بـ"تفجير بطرسبرج" -
تغطية خاصة - لواء كمال عامر: نحقق قفزة كبيرة في دعم التعاون الإستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة -
ضبط لحوم وأدوية منتهية الصلاحية في حملة على دور للأيتام بالمنوفية -
بالصور.. ضبط 25 طن سكر قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية -
القبض على عاطلين بحوزتهما 3 كيلو هيروين و120 كلو بانجو بالإسماعيلية -
"ترامب" يقيم مأدبة غداء على شرف الرئيس السيسي -
السيسي يلتقي غدا مع العاهل الأردن ووزير الخارجية الأمريكي في واشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

«الداخلية»: استشهاد مقدم شرطة في انفجار بولاق

  • مصر
  • 5
Google+ Print

قال مركز الإعلام الأمني، بوزارة الداخلية، ظهر الأحد، إنه «في العاشرة و45 دقيقة، من صباح الأحد، انفجرت عبوة ناسفة محلية الصنع بشارع 26 يوليو، بالقرب من تقاطعه مع شارع الكورنيش، دائرة قسم شرطة بولاق أبوالعلا».

وأضاف بيان للمركز:«أسفر الحادث عن استشهاد المقدم خالد سعفان، من قوة مديرية أمن القاهرة، متأثراً بإصابته وحدوث إصابات بعدد من رجال الشرطة المعينين بتلك المنطقة».

وتابع البيان: «انتقلت قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات والأجهزة الأمنية المعنية وخبراء المعمل الجنائي للكشف عن ظروف وملابسات الحادث».

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية