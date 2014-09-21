«الداخلية»: استشهاد مقدم شرطة في انفجار بولاق

قال مركز الإعلام الأمني، بوزارة الداخلية، ظهر الأحد، إنه «في العاشرة و45 دقيقة، من صباح الأحد، انفجرت عبوة ناسفة محلية الصنع بشارع 26 يوليو، بالقرب من تقاطعه مع شارع الكورنيش، دائرة قسم شرطة بولاق أبوالعلا».

وأضاف بيان للمركز:«أسفر الحادث عن استشهاد المقدم خالد سعفان، من قوة مديرية أمن القاهرة، متأثراً بإصابته وحدوث إصابات بعدد من رجال الشرطة المعينين بتلك المنطقة».

وتابع البيان: «انتقلت قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات والأجهزة الأمنية المعنية وخبراء المعمل الجنائي للكشف عن ظروف وملابسات الحادث».