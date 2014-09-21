مدير أمن المنوفية يتفقد مدارس المحافظة فى اول يوم دراسى

تفقد اللواء ممتاز فهمى، مدير أمن المنوفية، صباح الأحد، عدة مدارس، فى أول يوم دراسى، للاطمئنان على الحالة الأمنية وسير العملية التعليمية.

وتفقد «فهمي» مدارس الإعدادية القديمة بالبر الغربى والثانوية بنات والتجريبية بالبر الشرقى وعبدالمنعم رياض الثانوية ومعهد الفتيات الأزهرى والمساعى المشكورة الثانوية والمعهد النموذجى الأزهرى والإعدادية الحديثة الرياضية بنات.

وطمأن مدير الأمن الطلبة والمدرسين وأولياء الأمور على سير العملية التعليمية ووجود تأمين من قوات الشرطة أمام جميع مدارس المحافظة.