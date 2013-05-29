إغلاق مطار "سبها" بجنوب ليبيا بعد خطف زعيم ميليشيا

أقدم مسلحون، أمس الثلاثاء، على قطع الطريق المؤدى إلى مطار سبها بجنوب ليبيا، ما أدى الى إغلاقه احتجاجا على خطف زعيم ميليشيا جنوبى فى طرابلس، بحسب ما أعلن مصدر محلى.

وقال آدم دازى، عضو المجلس المحلى فى سبها، "إن عناصر كتيبة فى الجنوب الليبى قد أغلقوا الطريق المؤدى إلى مطار مدينة سبها، 800 كلم جنوب طرابلس، مطالبين الحكومة بالقيام بعملٍ ما، من أجل إطلاق قائدهم "اللاشى المهدى"، الذى خطف، الاثنين، فى طرابلس".

وينتمى المهدى إلى قبيلة "التبو"، وهو قائد ميليشيا من ثوار سابقين ضد نظام معمر القذافى، وقد فقد، مساء الاثنين، من الفندق الذى كان ينزل فيه فى طرابلس، واتهمت قبيلته الحكومة بأنها وراء عملية الخطف.

ولكن وزارة الداخلية أوضحت فى بيان، أن "ليس لها أى علاقة باختفاء اللاشى المهدى"، منددة بعمليات الخطف والاعتقالات خارج القانون.

يشار إلى أن قبيلة "التبو" وأفرادها من أصحاب البشرة السوداء، يعيشون بين ليبيا وشمال تشاد والنيجر، وكانوا ضالعين فى فبراير الماضى، فى مواجهات دامية مع قبائل محلية فى شمال البلاد خصوصا فى الكفرة وسبها.