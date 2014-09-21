«كلية فاطمة» تطلق اليوم ماجستير رعاية عمليات الكلى

تطلق كلية فاطمة للعلوم الصحية التابعة لمعهد التكنولوجيا التطبيقية اليوم، برنامجها العالمي الفريد لمنح درجة الماجستير في مجال الرعاية السريرية لعمليات غسيل الكلى، وذلك بالتعاون مع جامعة ديمون فورت البريطانية، وشركة «صحة» لخدمات غسيل الكلى، حيث يعد البرنامج الأول من نوعة على مستوى أوروبا والعالم، الذي ينفذ توجيهات القيادة الرشيدة بالعمل على صناعة الكوادر التمريضية المؤهلة عالمياً وذات الكفاءة العالية في البحث العلمي والتدريب المتطور.

وقال الدكتور عبداللطيف الشامسي مدير عام معهد التكنولوجيا التطبيقية إن المعهد يسعى لأن تكون كلية فاطمة مركزاً عالمياً لصناعة الكوادر المتقدمة في مختلف التخصصات الصحية، حيث إن برنامج ماجستير غسيل الكلى يأتي ضمن سلسلة برامج أخرى للماجستير تعمل الكلية حالياً على إطلاقها خلال المرحلة المقبلة بالتعاون مع نخبة من المؤسسات الجامعية في السويد وأستراليا وبريطانيا.

اتفاقية

وكان الشامسي قد شهد أمس بأبوظبي حفل التوقيع النهائي للاتفاقية المعنية ببرنامج ماجستير غسيل الكلى والتي وقعها الدكتور راشد النعيمي مدير كلية فاطمة، والدكتور سايموند أولدرويد عميد كلية العلوم الصحية في جامعة ديمون، والدكتور نيك ريتشارد المدير التنفيذي لشركة «صحة» بحضور الدكتور محمد الحاج المستشار الأكاديمي للعلوم الصحية في معهد التكنولوجيا التطبيقية، والدكتورة فاطمة الرفاعي استشارية قطاع التمريض في وزارة الصحة، وماري ريتشارد المدير التنفيذي للتمريض في صحة، وخالد الهرمودي مسؤول التنسيق المؤسسي في كلية فاطمة والدكتورة نسرين القيسي منسقة برنامج ماجستير غسيل الكلى في الكلية، ونخبة من المسؤولين.

استراتيجية

وخلال الاحتفال قال الدكتور عبداللطيف الشامسي إن الاتفاقية تأتي ضمن استراتيجية الكلية وسعيها نحو استحداث مختلف البرامج المتقدمة التي تنسجم مع طموحات القيادة الرشيدة وحرصها على تمكين الكلية من القيام بدورها الوطني على الوجه الأكمل وذلك بالتعاون مع المؤسسات الصحية والجامعية المتطورة في دول العالم المتقدم، وبخاصة تلك الموسسات التي تملك مناهج وخبرات وبرامج جديدة تتوافق مع خطط الكلية وسعيها نحو صناعة الكوادر الوطنية المتخصصة في كافة القطاعات الصحية بالدولة.

ومن جانبه أوضح الدكتور راشد النعيمي أن الكلية تعمل منذ نحو عامين بالتنسيق مع كلية العلوم الصحية بجامعة ديمون فورت، وشركة صحة، لصياغة هذا البرنامج المهم وضمان توفير كافة العوامل اللازمة لتنفيذه وفق أرقى المستويات العالمية.