استمرار معارك صنعاء رغم اتفاق «حل الأزمة» بوساطة أممية

استمرت المعارك، الأحد، بين المتمردين الحوثيين الشيعة من «أنصار الله» ومقاتلين سنة مدعومين من الجيش بالرغم من اتفاق لـ«حل الأزمة»، أعلنه مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر، ليل السبت.

وسمع دوي القصف وإطلاق النار الآتي من شمال صنعاء في بقية أرجاء العاصمة اليمنية.

ولم تتوقف المعارك خلال الليل، بالرغم من حظر تجول ليلي فرضته السلطات في 4 أحياء شمال صنعاء تشهد معارك دامية منذ الخميس.

وتركزت المعارك حول حرم جامعة الإيمان معقل السلفيين في حزب الإصلاح الإسلامي، والذي يسعى المتمردون الشيعة للسيطرة عليه- حسب مصادر مختلفة.

وأعلن بن عمر، في وقت متأخر من مساء السبت، اتفاقا لـ«حل الأزمة» في اليمن بعد أن التقى زعيم المتمردين الشيعة عبدالملك الحوثي في معقله في صعدة بشمال اليمن.

وقال المبعوث الأممي، في بيان، إنه «بعد مشاورات مكثفة مع جميع الأطراف السياسية بما فيها أنصار الله (الحوثيون) تم التوصل إلى اتفاق لحل الأزمة الحالية في اليمن، والتحضير جار لترتيبات التوقيع» على الاتفاق.

وأوضح أن «الاتفاق سيشكل وثيقة وطنية تدفع بمسيرة التغيير السلمي، وترسّخ مبدأ الشراكة الوطنية والأمن والاستقرار في البلاد».

وعاد مبعوث الأمم المتحدة جمال بن عمر، مساء الجمعة، من صعدة إلى صنعاء بعد 3 أيام من المفاوضات مع زعيم التمرد الشيعي عبدالملك الحوثي.

ولجأت السلطات إلى حظر التجول إثر اشتداد المعارك بين متمردي جماعة «أنصار الله» الشيعية ومسلحي حزب الإصلاح السني التي أوقعت عشرات القتلى منذ الخميس من الجانبين، إضافة إلى 22 مدنيا على الأقل.

وأدت أعمال العنف أيضا إلى تعليق الرحلات الجوية الدولية في مطار صنعاء وغلق المدارس وأكبر أسواق العاصمة وإلى شبه شلل تام في صنعاء.

وخلال الأيام العشرة الأخيرة، أعلنت السلطات اليمنية عن التوصل لاتفاقين للخروج من الأزمة إلا أنهما ظلا حبرا على ورق.