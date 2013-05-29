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الجيش الحر يحذر من استمرار عمليات حزب الله فى سوريا

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الجيش الحر يحذر من استمرار عمليات حزب الله فى سوريا الجيش الحر يحذر من استمرار عمليات حزب الله فى سوريا

حذر رئيس هيئة الأركان العامة للجيش السورى الحر اللواء سليم إدريس من مغبة استمرار عمليات حزب الله فى سوريا، محملاً الرئيس اللبنانى ميشال سليمان مسئولية ما يحصل فى سوريا.

وأمهل إدريس فى تصريح خاص لقناة العربية مساء أمس الثلاثاء، الرئيس اللبنانى وأمين عام جامعة الدول العربية وأمين عام الأمم المتحدة مدة 24 ساعة، لإخراج عناصر حزب الله من الأراضى السورية.

ونفى إدريس أن تكون قوات النظام السورى قد سيطرت على 80% من مدينة القصير فى ريف حمص.

ومن جهة أخرى ثمن إدريس القرار الأوروبى القاضى برفع حظر التسليح عن الجيش الحر.

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