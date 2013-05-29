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بيان باسم نساء ليبيا وممثلين للتحالف المدنى "لدسترة" حقوق المرأة

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بيان باسم نساء ليبيا وممثلين للتحالف المدنى "لدسترة" حقوق المرأة بيان باسم نساء ليبيا وممثلين للتحالف المدنى "لدسترة" حقوق المرأة

اعترض التحالف المدنى الليبى "لدسترة" حقوق المرأة الليبية، أمس الثلاثاء، بقوة على مسودة قانون انتخاب لجنة الستين للدستور، واعتبرته إجحافا فى حق المرأة الليبية، وتعمدا لإقصائها من المشاركة فى صناعة الدستور الليبى المرتقب واستبعادا للمرأة من لجنة الدستور.

وحمل البيان الصادر، أمس، بطرابلس من قبل التحالف المدنى الليبى "لدسترة" حقوق المرأة الليبية، فى كل مناطق ليبيا الشرقية والغربية والجنوبية، مسئولية عواقب المصادقة على هذه المسودة كما هى فى نسختها الأولى إلى أعضاء المؤتمر الوطنى الليبى العام، والذين تم انتخابهم ليمثلوا رأى ناخبيهم فى ليبيا، والتى تمثل المرأة فيها أكثر من نصف سكانها.

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مصر 365