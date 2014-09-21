الكهرباء: الحمل المتوقع اليوم 25600 ميجاوات وعجز الإنتاج أمس 1200 ميجا

ذكرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في نشرتها اليومية عن حالة الشبكة أن أقصى حمل متوقع اليوم الأحد يبلغ 25600 ميجاوات وأن فصل الأحمال أثناء ذروة أمس السبت بلغ 1200 ميجاوات.
ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر باللون الأخضر منذ منتصف الليل وبداية اليوم حتى العاشرة و 45 دقيقة صباحا.
يذكر أن اللون الأخضر لمؤشر حالة الحمل يعني أن الحالة آمنة وتوجيه الشكر للمواطنين على تعاونهم في ترشيد الاستهلاك، أما اللون البرتقالي فيشير إلى وضع الإنذار الذي يفيد بأن استهلاك الشبكة فى تزايد ويوجه نداء للمشتركين للمشاركة فى ترشيد الاستهلاك، أما اللون الأحمر فيفيد بأننا فى حاجة ماسة لترشيد الاستهلاك لتوفير التغذية الكهربائية اللازمة.
ومن جانبها، تناشد الشركة القابضة لكهرباء مصر جميع المواطنين التعاون للمساهمة في تخفيف أي تأثير محتمل قد يؤدي إلى فصل الأحمال.
أ ش أ