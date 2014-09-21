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الكهرباء: الحمل المتوقع اليوم 25600 ميجاوات وعجز الإنتاج أمس 1200 ميجا

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الكهرباء: الحمل المتوقع اليوم 25600 ميجاوات وعجز الإنتاج أمس 1200 ميجا الكهرباء: الحمل المتوقع اليوم 25600 ميجاوات وعجز الإنتاج أمس 1200 ميجا

ارشيفية

ذكرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في نشرتها اليومية عن ‏حالة الشبكة أن أقصى حمل ‏متوقع ‏اليوم الأحد يبلغ 25600 ميجاوات وأن فصل ‏‏الأحمال ‏‏أثناء ذروة أمس السبت بلغ 1200 ‏ميجاوات.‏‎‏ ‏‎

‏ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر باللون الأخضر منذ منتصف الليل ‏‏‏وبداية اليوم حتى العاشرة و 45 دقيقة صباحا.‏

يذكر أن اللون الأخضر لمؤشر حالة الحمل يعني أن الحالة آمنة وتوجيه الشكر ‏للمواطنين ‏‏على تعاونهم في ‏ترشيد الاستهلاك، أما اللون البرتقالي فيشير إلى وضع الإنذار ‏الذي يفيد بأن ‏‏استهلاك الشبكة فى تزايد ‏ويوجه نداء للمشتركين للمشاركة فى ترشيد الاستهلاك، ‏أما اللون ‏‏الأحمر فيفيد بأننا فى حاجة ماسة لترشيد ‏الاستهلاك لتوفير التغذية الكهربائية ‏اللازمة.‏

ومن جانبها، تناشد الشركة القابضة لكهرباء جميع المواطنين التعاون للمساهمة في ‏‏‏‏‏‏‏‏تخفيف أي تأثير محتمل قد يؤدي إلى فصل الأحمال.‏‎‏ ‏‎

أ ش أ‎‏‎

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